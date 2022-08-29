شاهد| عائلة جورج الراسي تقرر مقاضاة الدولة اللبنانية بعد حادث مصرع نجلهم

أكد أشرف الموسوي محامي عائلة الراسي، أن العائلة في صدد تقديم شكوى أمام القضائين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية وكل من يظهره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع، مما أدى إلى مقتل الفنان جورج الراسي بحادث سير نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة الذي يبث على قناة Etc مساء اليوم الاثنين، أن رفع دعوى قضائية سيكون بالتشاور مع عائلة الراسي، ولم تتخذ أي قرار أو حاسم أو نهائي في هذا الصدد.

لن يترك هدر

وشدد محامي العائلة، أن دم الفنان الراحل جورج الراسي لن يترك هدر مهما كان، وقد نتطرق للشكل القانوني أو رفع دعوى، وهذا ماستسفر عنه الأيام القادمة.

