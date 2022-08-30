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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وظائف خالية| 143  فرصة عمل في السياحة.. اعرف التفاصيل

سعيد عبد الراضى مدير
سعيد عبد الراضى مدير عام المديرية

أعلنت مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر، عن بدء تلقى طلبات راغبى العمل لشغل 134 فرصة عمل بعدد من المنشآت السياحية فى مجال الفندقة وذلك في نطاق مدينتى الغردقة ومرسى علم براتب يبدأ من٢٤٠٠ جنيه، للمؤهلات العليا والمتوسطة خبرة وبدون خبرة إلي جانب التأمين الصحي والاجتماعي والإجازات الشهرية وتوفير السكن والإعاشة.

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وأكد سعيد عبد الراضى، مدير عام المديرية، أن الوظائف المطلوبة هى: مضيف، ومضيفة، ومساعد مضيف ومساعد رئيس مطبخ وطباخ أول وطباخ ثانى، وطباخ سخن، ومدير تجهيز وتحضير، وعامل تجهيز وتحضير وموظف استقبال، وفرد أمن، وعامل زراعة، ومشرف غرف، وفنى تبريد وتكييف، وفنى معدات مطابخ، ومشرف مرمات، واشراف داخلى، وعامل سكن، وعامل شاطئ، وعامل نظافة، ومنفذ.

 

وأوضح مدير المديرية: أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب عمل الغردقة ومكتب عمل مرسى علم لتقديم الطلبات.

يشار إلى أنه تشهد الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر انتعاشة في الإشغالات السياحية من المصريين والأجانب منذ بداية الصيف الحالي، حيث وصلت الإشغالات لما بين ٩٥ إلي ١٠٠%.

 

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