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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مش بس خسارة وزن.. أهمية غير متوقعة لممارسة التمارين الرياضية بانتظام

فوائد ممارسة الرياضة
فوائد ممارسة الرياضة العلاجية والسيكولوجية

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية أمر مهم جدا للحفاظ على الصحة، وللوقلية من العديد من الأمراض المزمنة، والتي من أخطرها السمنة، وذلك لأنها بوابة للعديد من الأمراض الأخرى كأمراض القلب، ومشاكل ضغط الدم.

 

فوائد ممارسة الرياضة العلاجية والسيكولوجية

 

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية الرياضية والعلاجية ، أن ممارسة التمارين الرياضية لا تقتصر على الذهاب إلى الجيم، والقيام بالتمارين الشاقة، ولكن يمكن للمشي لمدة 30 دقيقة يوميا أن تمنح الجسم فوائدها.

 

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن هناك العديد من الأسباب العلمية والعلاجية و السيكولوجية التي يمكن ان تعود علينا من ممارسة التمارين الرياضة، وتشمل :

- تحسن المود والمزاج.
- تنشط الدورة الدمويه وتديك شعور بالدفا.
- شد الجسم وتمنع الترهل.
- نحت الجسم وتبرز العضلات والتقسيمات.
- إعادة توزيع الدهون وتقللها من المناطق الغير مرغوب فيها وتخفي عيوب الجسم.
- تزويد الكتلة العضلية وتعلي معدل الحرق.
- حرق دهون في وقت الراحة بسبب الاستشفاء العضلي.
- منع من الإصابة بأمراض القلب والضغط والسكر وتصلب الشرايين.
- التقليل من مقاومة الأنسولين وتساهم في علاج متلازمة تكييس المبايض.

 

فوائد ممارسة الرياضة العلاجية والسيكولوجية


وأضاف القيعي، إلى أن الدايت بمفرده يمكن التوقف عنه بعدما نصل إلى الوزن المراد، أما عند الذهاب لممارسة التمارين الرياضية في الجيم فان الاهداف لن تنتهي حتى بعدما نصل إلى الوزن المطلوب.


وأشار القعي، إلى أنه الذهاب إلى الجيم قد يساهم في تشجعيك على الوصول لهدفك، وذلك لوجود اشخاص لديهم نفس الأهداف التي تذهب لتحقيقها، مما يساهم في تشجعيك بإستمرار .


وأوضح القيعي، أن أغلب الأشخاص الذين يذهبون إلى الجيم بإنتظام، وملتزمين لديهم أهداف مختلفة، قد يشجعك على الإستمرار في تحقيق هدفك وتحقيق أهداف أخرى لتصبح ممارسة الرياضة أسلوب حياة وليست مجرد هدف تريد الوصول له.


وأكد القيعي، أن وجود متخصصين في مجال ممارسة الرياضة بالجيم قد يساهم في تشجعيك، ومساعدتك  على ممارسة التمارين بطريقة صحيحة، الامر الذي يجنبك التعرض للإصابات.

 

الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية الرياضية والعلاجية
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