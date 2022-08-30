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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من الدوري المغربي.. بيراميدز يقترب من ضم لاعب أجنبي جديد

صدى البلد

كشفت تقارير مغربية، أن إدارة فريق الجيش الملكي لكرة القدم، توصلت لاتفاق رسمي مع نادي بيراميدز المصري من أجل انتقال محمد الشيبي للنادي المصري خلال مرحلة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وذكر موقع “ Le360 sport ” ، أن الطرفان توصلا لاتفاق نهائي على جميع بنود العقد حيث من المقرر أن يوقع محمد الشيبي في كشوفات النادي المصري عقدا مدته ثلاث سنوات .

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

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وتعتبر هذه أول تجربة احترافية للاعب محمد الشيبي، علما أنه الأخير تألق بشكل لافت خلال الموسمين الأخيرين ما جعله ينتزغ مكانا له بالمنتخب الوطني الأول وأيضا المحلي .

تجدر الإشارة إلى أن محمد الشيبي، سبق له وأن حمل قميص كل من الرجاء الرياضي، الكوكب المراكشي، المغرب التطواني، النادي القنيطري، اتحاد طنجة.

وأعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع مهاجمه الشاب إبراهيم عادل بشكل رسمي، ليبقى اللاعب في صفوف النادي لأربع سنوات إضافية.


ووفقا للعقد الجديد الذي وقعه إبراهيم عادل مع نادي بيراميدز، فإن المهاجم الدولي الشاب مستمر في صفوف النادي حتى عام ٢٠٢٦.

اعلن بيراميدز رحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق بعد قبل ختام الجولة الاخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكرم نادي بيراميدز ثلاثي فريق الكرة مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأحمد توفيق، على هامش المران الأخير في الموسم الجاري، بملعب الدفاع الجوي، بعد انتهاء عقود اللاعبين الثلاثة مع النادي.

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