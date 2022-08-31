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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. رضا حجازي: مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ..أيمن عاشور يبحث آليات دعم التعاون مع منظمة الإيسيسكو

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم العالي يبحث دعم علاقات التعاون العلمي والبحثي مع بيلاروسيا

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.محمد لطيف القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، وذلك بمقر الوزارة.

جامعة عين شمس: 9000 كورس من خلال منصة كورسيرا العالمية

أعلنت جامعة عين شمس تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي إطار اتفاقية الجامعة مع منصة كورسيرا Coursera إتاحة كورسات المنصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر ، وتعلن إدارة تطوير التعليم عن البدء في تشغيل منصات كورسيرا بالكليات. 

محافظ المنيا يكرم 37 طالبا من أوائل الثانوية العامة..صور

كرم اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، والبالغ عددهم 37 طالبا وطالبة، بالشعب الثلاث العلمية والرياضية والأدبية، وذلك في الاحتفالية، التي أقامتها المحافظة، تقديرا لتميزهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

ينتهي طلاب الثانوية العامة، مساء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 عبر رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، والذي يشمل 12 جامعة جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي المقبل 2022-2023، بعد فتح باب التقديم لها عن طريق رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، منذ الثلاثاء الماضي واستمرار تسجيل الرغبات للالتحاق بها حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. رابط الاستعلام وموعد الظهور

يترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الكليات 2022 موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022، إذ يفصلنا عن غلق باب تقليل الاغتراب نحو 24 ساعة، فمن المقرر أن ينتهي التقديم يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري.

رضا حجازي: مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماع مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة إطلاق تحالف "التمويل المبتكر للتعليم" IFFED، والذي عقد افتراضيًا.

وزير التعليم العالي يبحث آليات دعم التعاون مع منظمة الإيسيسكو

استقبل  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو،  سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"؛ لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة، بحضور  أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، و ريم دربالة منسق مشروع الشهادات المهنية للمعلمين ومقرر لجنة التربية باللجنة الوطنية لليونسكو، وذلك بمقر الوزارة.

الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان: نهدف لتحويل الأفكار الواعدة إلى منتجات وخدمات مبتكرة

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي . 

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