أخبار التعليم .. رضا حجازي: مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ..أيمن عاشور يبحث آليات دعم التعاون مع منظمة الإيسيسكو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.محمد لطيف القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، وذلك بمقر الوزارة.

أعلنت جامعة عين شمس تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي إطار اتفاقية الجامعة مع منصة كورسيرا Coursera إتاحة كورسات المنصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر ، وتعلن إدارة تطوير التعليم عن البدء في تشغيل منصات كورسيرا بالكليات.

كرم اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، والبالغ عددهم 37 طالبا وطالبة، بالشعب الثلاث العلمية والرياضية والأدبية، وذلك في الاحتفالية، التي أقامتها المحافظة، تقديرا لتميزهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التفوق.

ينتهي طلاب الثانوية العامة، مساء اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية 2022 عبر رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، والذي يشمل 12 جامعة جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي المقبل 2022-2023، بعد فتح باب التقديم لها عن طريق رابط نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022، منذ الثلاثاء الماضي واستمرار تسجيل الرغبات للالتحاق بها حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

يترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الكليات 2022 موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022، إذ يفصلنا عن غلق باب تقليل الاغتراب نحو 24 ساعة، فمن المقرر أن ينتهي التقديم يوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري.

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماع مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة إطلاق تحالف "التمويل المبتكر للتعليم" IFFED، والذي عقد افتراضيًا.

استقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"؛ لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة، بحضور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، و ريم دربالة منسق مشروع الشهادات المهنية للمعلمين ومقرر لجنة التربية باللجنة الوطنية لليونسكو، وذلك بمقر الوزارة.

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي .