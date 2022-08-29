افتتاح مركز طب جراحات العيون بجامعة المنيا.. صور

أطلق الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا شارة بدء التشغيل مركز طب جراحات العيون الجامعي والافتتاح أمام المواطنين، ليكون إنجازاً جديداً ومركزاً متميزاً لجراحات العيون يضاف للمستشفيات الجامعية بالجامعة، لتكون طفرة ونقطة مضيئة حققتها الجامعة التي حرصت على سرعة تنفيذها وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التشخيصية والعلاجية التي تواكب أعلي المعايير العالمية وبأكبر الطاقات الاستيعابية وتقديمها لخدماتها لقطاع كبير من المواطنين والمرضي بالمجتمع المصري.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته بالمستشفى، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية رئيس قسم طب وجراحات العيون وعبد الناصر حسان أمين الجامعة لشئون المستشفيات.

رئيس جامعة المنيا بمستشفى جراحة العيون

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن مستشفى جراحات العيون الجديد تأتي استكمالاً لما تقدمه الدولة وقيادتها السياسية من دعم واهتمام متعاظم بالمستشفيات الجامعية، وكافة القطاعات الطبية للوصول لأرقي معايير الجودة العلاجية والرعاية الشاملة للمواطن المصري.

وأوضح أنه أول مستشفى متخصص لجراحات العيون تم إنشاؤه وفقاً لأحدث الأكواد المصرية، وتم تجهيزه ليضم 3 غرف لعمليات العيون، وغرف للتخدير والتجهيز للعمليات، وغرف إفاقة وتعقيم وإقامة للمرضى.

رئيس جامعة المنيا بالمستشفى

كما يضم المستشفى عنابر عناية متوسطة إلي جانب غرف فحص وكشف ووحدة لليزر والفحوصات الشاملة وعيادات خارجية، وقاعات سيمينار ومحاضرات.

وأشاد بكفاءة الأطقم الطبية والخبرات العلمية القائمة علي العمل بالمستشفى الجديد، وما تقدمه من حسن استقبال وخدمات للمرضي.

