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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يبحث دعم علاقات التعاون العلمي والبحثي مع بيلاروسيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.محمد لطيف القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، وجه السفير التهنئة للدكتور أيمن عاشور بمناسبة توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا له دوام التوفيق، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار دعم علاقات التعاون مع مصر التي اتسمت بالقوة والمتانة خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير على عمق علاقات التعاون مع بيلاروسيا، مشيدًا بالعلاقات الإستراتيجية والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية، مشيرًا إلى حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع بيلاروسيا في كافة المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا المزيد من التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية التعاون مع بيلاروسيا فى مجال التعليم التكنولوجي، فى إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في مصر، لافتًا إلى إمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية في مصر ونظيرتها البيلاروسية فى التخصصات الجديدة التي تطرحها الجامعات التكنولوجية المصرية؛ لإعداد خريجين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ومن جانبه، أشار السفير البيلاروسي إلى التعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية، فضلًا عن التعاون خلال الفترة المقبلة مع الجامعات التكنولوجية الجديدة كجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

وأشاد السفير بالتطور الذي تشهده العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك،  والعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى تزايد حجم التعاون بين الجامعات المصرية والبيلاروسية مؤخرا، مستعرضًا مجالات التعاون مع جامعات عين شمس، والقاهرة، وحلوان، وكفر الشيخ، ومنها الطب وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى وغيرها، فضلاً عن التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى فى العديد من الأنشطة والمشروعات البحثية.

وفي ختام اللقاء، وجه السفير البيلاروسي الدعوة للوزير لزيارة الجامعات البيلاروسية، والتباحث حول إمكانية التعاون بينها وبين نظيرتها المصرية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة بأن الجانبين ناقشا عددًا من الموضوعات، منها: إمكانية تبادل الوفود الثقافية والطلابية، وأعضاء هيئة التدريس بين جامعات مصر وبيلاروسيا، والتعاون في المجالات البحثية المختلفة، وزيادة عدد المنح المقدمة من الجامعات البيلاروسية، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الجمهورية لرؤساء مؤسسات التعليم العالي ببلاروسيا والمجلس الأعلى للجامعات. 

المجلس الاعلى للجامعات جامعة عين شمس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي Jobs Education

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