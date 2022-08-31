النوم لمدة طويلة.. أطعمة تحميك من تجلطات القلب والأذرع |تعرف عليها

هناك عوامل عدة قد ينتج عنها تكون جلطات الدم، والتي قد تتطور في بعض الأحيان فتصبح مميتة. فعلى سبيل المثال، الجلوس أو النوم لمدد طويلة قد يتسبب بحدوث الجلطات، كذلك تناول حبوب منع الحمل لمدة طويلة، أو حدوث تلف بالأوردة أو الشرايين، أو عدم ممارسة الرياضة، أو أن يكون هناك تاريخ عائلي بخصوص الإصابة بجلطات الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو التقدم بالعمر، أو التدخين.

وتعتمد أعراض الإصابة بجلطات الدم على المكان الذي تتكون فيه من الجسم.. فبحسب الجمعية الأميركية لأبحاث الدم، فإن مريض الجلطة قد يشعر بأعراض مثل آلام في القلب أو ضغط على الصدر أو عرق مفرط أو مشاكل في الرؤية أو صعوبة في النطق أو آلام حادة في الصدر أو آلام متدرجة في الأذرع أو الأرجل.

لذا نقدّم لك فى هذا التقرير وفقا لموقع بولد سكاى بعض من الأكلات التي تحدّ من الجلطات ما يلي:-



العنب:

يحتوي العنب على مادة رسيفراترول التي تحدّ من الجلطات القلبيّة، وأول من اكتشفها هم اليابانيون، ويفضل تناول العنب الطازج أو عصيره، لكن مع الحرص على الابتعاد عن العنب المرشوش بالمبيدات الكيميائيّة، ويمكن تناوله بعد الوجبات الرئيسيّة الثلاث.



البصل:

البصل من المأكولات التي تساهم في علاج الجلطات بشكلٍ فعّال، نظراً لاحتوائه على مادة الكيرستين، حيث تساعد بدورها على منع تخثّر صفائح الدم، ويمكن تناوله مطبوخاً أو نيّئاً بعد الوجبات الدسمة المختلفة.

الثوم:

يحتوي الثوم على مركب يُدعى اخويين، الذي بدوره يحدّ من الإصابة بالجلطات القلبيّة، إذ يساعد على تذويب الدهون المتراكمة في الدم، ويمكن تناوله مطبوخاً، أو نيّئاً، لكن يفضل إبعاده عن درجات الحرارة المرتفعة؛ لأنّه يفقد قيمته الغذائيّة.

زيت الزيتون:

يساعد زيت الزيتون على منع تخثر الصفائح الدمويّة، كما يحمي الشرايين من الإغلاق، ويعود السبب إلى قدرته الفائقة على تقليل إفراز عنصر الثرمبوكسين.





السمك:

يمنع السمك من تخثّر الصفائح الدمويّة، كما يساعد على حماية القلب من الأمراض المتعددة، نظراً لاحتوائه على الأحماض الأمينيّة المختلفة، ويمكن تناوله مرّتين أسبوعيّاً.





· الخضروات المختلفة:

تعتبر الخضروات من الأطعمة الغنيّة بالفيتامينات والعناصر الهامّة لصحّة القلب والشرايين، وخصوصاً الخضروات التي تحتوي على فيتامين سي والألياف.





· الشاي:

يحمي الشرايين من الإغلاق، ويعود السبب إلى قدرته الفعّالة على منع تخثر الصفائح الدمويّة، أن الشاي من المشروبات الغنيّة بعنصرالكاتيشين الهام لصحّة القلب.





· البهارات والتوابل:

تساعد البهارات بدورها على منع تخثّر الصفائح الدمويّة، كما تقوم بإزالة السموم والدهون المتراكمة في الجسم، نظراً لاحتوائها على مادة البروستاغلاندين، وعنصر الأوجينول الموجود بشكلٍ خاص في القرنفل الصحيح.





· الفلفل الحار:

يحدّ من إغلاق الشرايين، كما يُذوب الدهون والجلطات المتراكمة في الجسم، ويمكن إضافته إلى أطباق الطعام أو استخدامه كنوع من التوابل.





· المشروم الأسود:

المشروم الأسود أو أذن الشجرة، يحتوي بدوره على مادة الأدينوزين، التي بدورها تحدّ من الجلطات والسكتات القلبيّة.





· الوقاية من الجلطات مراجعة الطبيب باستمرار؛ للتأكد من عدم الإصابة بضغط الدم المرتفع, الابتعاد عن المأكولات المالحة والدسمة قدر الإمكان, ضبط نسبة السكر في الجسم, ممارسة التمارين الرياضيّة بانتظام؛ للحفاظ على صحّة القلب, التقليل من الضغط النفسي, الابتعاد عن التدخين, تناول الأغذية الصحّية.