استجابة لرغبات الأهالي.. فتح فصل ثانوي للخدمات بمدرسة قاطية ببئر العبد 

طالب أهالي قرية قاطيه مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، بفتح فصل ثانوي للخدمات بمدرسة قاطية الثانوية هذا العام لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور وإتاحة الفرصة أمام ابناءهم لاستكمال تعليمهم. .حيث تقدموا بطلب إلى حمزة رضوان و كيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، بشأن الموافقة علي فتح فصل خدمات ثانوي بمدرسة الشهيد حسين سالم الثانوية بقاطية.

رغبات الأهالي

ناشدوا الدكتور سليمان أبو شميط مدير الإدارة التعليمية ببئر العبد ،و سالم عابد وكيل الإدارة التعليمية، وادارة التعليم الثانوي بالإدارة بدعم الطلب إستجابة لرغبات الأهالي.

وقد وافق حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، بعد عرض الطلب على اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على فتح فصل ثانوي الخدمات بمدرسة الشهيد حسين سالم الثانوية بقرية قاطية من أجل خدمة الأهالي و النهوض بالعملية التعليمية في المنطقة.