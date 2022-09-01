شوقي غريب يكشف كواليس قيادته للمقاولون العرب للبقاء في الممتاز .. فيديو

قال شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أنه لم يتردد في قيادة الفريق خلال المرحلة الماضية نظراً لصعوبة موقف المقاولون في جدول ترتيب الدوري.

وأَضاف غريب خلال تصريحاته الهاتفية خلال برنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، أنه تلقى اتصالاً من محمد عادل المشرف العام علي فريق المقاولون لتولي قيادة المقاولون في المرحلة المقبلة وأخبرني أن هناك جلسة مع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب لتوقيع العقود.

وتابع، أن خلال الجلسة التي عقدتها مع المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون أكد لي أن لدي حرية الاختيار سواء بالدفع بالناشئين في المباريات المتبقية في الدوري أو استكمال مباريات الدوري باللاعبين الحاليين.

وواصل، كان من الصعب جدًا تولي مهمة قيادة المقاولون العرب قبل 5 جولات على النهاية، ولكني قبلت التحدي، واللاعبين أيضًا ساعدوني على إنقاذ الفريق من الهبوط، ومباراة الجونة كانت الأصعب لي ضمن الست مباريات التي خوضتها مع الفريق.

وأشار غريب، إلي أن هناك العديد من اللاعبين مصابين وصلت إلى 7 أو 8 لاعبين لكني قبلت التحدي في هذه الظروف الصعبة، اعتمدت على عدد من اللاعبين الشباب وصل عددهم إلى 4 أو 5 مباريات، ,ابلغتهم أن المباريات المقبلة للمقاولون مباريات كؤوس ولا تقبل الهزيمة.