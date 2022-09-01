بعد إقالته من الأهلى.. سواريش يقترب من تدريب نادي برتغالي

كشف أحمد حسن ، عن اقتراب ريكاردو سواريش ، مدرب الأهلى السابق من تدريب نادي برتغالي بعد رحيله عن الأهلي .

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك “ ريكاردو سواريش يقترب من تدريب نادي برتغالي بعد رحيله عن الأهلي والإعلان بداية الأسبوع المقبل ”.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لـ ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية.

إنهاء التعاقد بالتراضي

وأكد المجلس تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسؤولية، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.

ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.