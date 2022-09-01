شوقي غريب: سعدت برحيلي عن المنتخب الأولمبي.. وجدو مشروع مدرب واعد.. فيديو

قال شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أنه سعيد بالإنجاز الذي حققه لاعبي الفريق بالبقاء في الدوري.

وأَضاف غريب خلال تصريحاته الهاتفية خلال برنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، انه حتى تلك اللحظة لم يختار اللاعبين الراحلين عن المقاولون، وأيضا لم يتم الاستقرار على الصفقات الجديدة للفريق.

وأشار غريب، إلى أن محمد ناجي جدو لاعب الأهلي السابق والمدرب العام لفريق المقاولون العرب، سيكون من المدربين الواعدين للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وعن رحيله عن المنتخب الأولمبي قال غريب «كنت سعيد برحيلي عن تدريب المنتخب الأولمبي، لأنني لم أكن حابب البقاء لفترة أطول، لأن أجواء العمل دائمًا ما تساعدك على العمل بشكل أكبر، فعندما جاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، شعرت بأن الأجواء كانت غير مناسبة ولن تساعدني على تحقيق شيء، لذلك لم أبكى على رحيلي من المنتخب الأولمبي وحققت جميع الإنجازات مع المنتخب».