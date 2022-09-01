كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

أثار محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ، الجدل عقب نشره رسالة غامضة يلمح من خلالها لـ صعوبة تعامله مع أزمة الغرامة لنادي الزمالك .

وكتب كهربا فى استورى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ، “ وفجـأة يتفق كل شئ ان ينهار دفعة واحدة ”.

ويذكر أن الإعلامي محمد شبانة أكد، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، يُعاني في الفترة الأخيرة من ضغط شديد جدًا، بسبب أزمة الغرامة المستحقة لنادي الزمالك.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، يُحسب لكهربا أنه صامت حتى الآن ولم يُهاجم إدارة النادي الأهلي، اللاعب يتلقى إغراءات كبيرة في الفترة الأخيرة، من أجل مهاجمة النادي الأهلي.

وأكمل محمدشبانة، تصريحات رئيس نادي الزمالك، أكدت أنه من الممكن إيجاد حل لأزمة الغرامة في حالة ظهور "كهربا" على شاشة الزمالك والكشف عن الطريقة التي هرب بها من النادي الأبيض إلى البرتغال، وكيفية الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأتم شبانة، أين موقف إدارة الأهلي من أزمة "كهربا"، قناة الزمالك تتحدث عن اللاعب أكثر من قناة الأهلي، أين إدارة الأهلي من حماية لاعبها؟