عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

صدى البلد

أثار محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ، الجدل عقب نشره رسالة غامضة يلمح من خلالها لـ صعوبة تعامله مع أزمة الغرامة لنادي الزمالك . 

 

وكتب كهربا فى استورى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ،  “ وفجـأة يتفق كل شئ ان ينهار دفعة واحدة ”. 

 

ويذكر أن الإعلامي محمد شبانة أكد، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، يُعاني في الفترة الأخيرة من ضغط شديد جدًا، بسبب أزمة الغرامة المستحقة لنادي الزمالك. 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، يُحسب لكهربا أنه صامت حتى الآن ولم يُهاجم إدارة النادي الأهلي، اللاعب يتلقى إغراءات كبيرة في الفترة الأخيرة، من أجل مهاجمة النادي الأهلي.

وأكمل محمدشبانة، تصريحات رئيس نادي الزمالك، أكدت أنه من الممكن إيجاد حل لأزمة الغرامة في حالة ظهور "كهربا" على شاشة الزمالك والكشف عن الطريقة التي هرب بها من النادي الأبيض إلى البرتغال، وكيفية الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأتم شبانة، أين موقف إدارة الأهلي من أزمة "كهربا"، قناة الزمالك تتحدث عن اللاعب أكثر من قناة الأهلي، أين إدارة الأهلي من حماية لاعبها؟

الأهلى الزمالك انستجرام النادي الأهلي نادي الزمالك كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

ننشر الصور الأولى لنجاح قناة السويس في تعويم ناقلة الوقود AFFINITY

بيان عاجل من الجيش العراقي بشأن اشتباكات البصرة

شوقي غريب: سعدت برحيلي عن المنتخب الأولمبي.. وجدو مشروع مدرب واعد.. فيديو

رسميا.. قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم ناقلة الوقود AFFINITY

بحضور أمريكا.. هل تشارك الصين في قمة المناخ كوب 27 بمصر؟

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حذف صورها.. طليقة الفيشاوي بإطلالة جريئة ومكياج صاخب

بـ هاف ستومك | علا رشدي تتألق بإطلالة لافتة .. شاهد

أشعلت السوشيال ميديا.. زوجة ماجد المصري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور| شاهد

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات بالعجوة

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ