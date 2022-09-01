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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلى يدرس التعاقد مع مدرب أحد الفرق الإنجليزية| تفاصيل

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن النادى الأهلى يدرس التعاقد مع مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد السابق . 

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك  “احسن مدرب في العالم مارسلو بيدزا مدرب الدوري الانجليزي ، الأهلي يدرس موقفه ”. 

 

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وأعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، تعيين الأمريكي خيسي مارش، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

وكان ليدز يونايتد أعلن إقالة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا من تدريب الفريق لسوء النتائج.

ونشر ليدز يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني:"يمكننا تأكيد أن خيسي مارش مدربًا جديدًا للنادي ، في انتظار الموافقة الدولية حتى عام 2025.

وستكون أولى مباريات مارش كمدير فني لليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت أمام ليستر سيتي.

وسبق لـ مارش تولي تدريب ناديي ريد بول سالزبورج النمساوي، ولايبزيج الألماني.

ويحتل ليدز يونايتد المركز السادس عشر في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بعد مرور 26 جولة. 

مارسيلو ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي فرج عامر نادي سموحة الأهلى

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