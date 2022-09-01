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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: الخطيب يعمل بقوة من أجل إسعاد جماهيره وأعضاء الأهلي

صدى البلد

نشر فرج عامر ، رئيس نادي سموحة السابق، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب فرج عامر “ #الخطيب يعمل بقوة من اجل اسعاد جماهيره وأعضاء الأهلي ، تكاتف داخل #الاهلي  بقيادة الكابتن محمود الخطيب من اجل اعادة الأهلي إلى أصله وإلى رونقه وبطولاته ”. 

 

و توصل النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع الكونغولي باول جوسيه مبوكو، لضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ميرفيللي كابويو، وكيل الكونغولي مبوكو، في تصريحات خاصة لصدى البلد: “توصلنا لاتفاق مبدئي مع النادي الأهلي يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق لمدة موسمين”.


وتابع: “المفاوضات بدأت مع الأهلي منذ فترة، ومبوكو يرحب بشدة في الانضمام إلى القلعة الحمراء”.

واختتم: “ننتظر الرد النهائي من الأهلي بشأن إتمام الصفقة من عدمها تمهيداً لانضمامه للفريق الموسم المقبل".

الأهلى الخطيب فرج عامر سموحة النادي الأهلي محمود الخطيب

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