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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صورة تكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية| شاهد

الأهلي
الأهلي

 

يبدو أن النادي الأهلي قريب من الإعلان عن أولى صفقاته الرسمية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صورة للاعب محمد رضا “بوبو” نجم وسط فريق فيوتشر عن اقترابه بشدة من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي هذا الصيف.

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حيث نشر اللاعب عبر صفحته الرسمية صورة له بقميص ناديه فيوتشر وفي خلفيتها توجد لافتة الأهلي نادي القرن معلقاً عليها برمز “قلب” لونه أحمر.

مما يشير إلى اقتراب اللاعب محمد رضا "بوبو" من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي.

موقف فيوتشر

وكان نادي فيوتشر قد أشار مؤخراً إلى رغبتهم الشديدة في عدم التفريط في أي لاعب نظراً لمشاركة الفريق في بطولة الكونفيدرالية للموسم الجديد.

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