تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك لجأت إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق، لإقناع مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي بعدم انضمامه إلى صفوف الأهلي في الموسم المقبل.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، شيكابالا طلب عقد جلسة بشكل مباشر بينه وبين مصطفى فتحي وبحضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة لإنهاء ملف انضمامه إلى الزمالك.

وأكمل شبانة، إدارة الزمالك لجأت إلى ورقة شيكابالا للضغط على مصطفى فتحي وإقناعه بعدم الانضمام إلى الأهلي في ظل العلاقة القوية بين الطرفين.

موقف مصطفى فتحي

وأتم شبانة، مصطفى فتحي أكد لشيكابالا في المكالمة الأخيرة بينهما أنه يرغب في البقاء برحلة الاحتراف الخارجية ولا يفضل العودة إلى الدوري المصري من الأساس في الوقت الحالي.