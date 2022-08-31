الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع الأسد الكاميروني جويل تاجو، مهاجم فريق ماريتمو البرتغالي تمهيداً لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس: ”النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع الكاميروني جويل تاجو بل اقترب من حسم الصفقة".

وتابع: “هناك تقارير سعودية تؤكد وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي أيضاً مع فينسنت أبوبكر مهاجم النصر السعودي”.

واختتم: “من المفرتض أن يتم حسم ملف صفقات الأجانب داخل النادي الأهلي خلال الفترة القادمة”.

ترتيب الأهلي في الدوري

وأنهى النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 70 نقطة.