بولندا تستقبل 5 ملايين و960 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن بولندا استقبلت إجمالي 5 ملايين و960 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وأفادت الوكالة، وفقا لما نقله "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، بأن بولندا استقبلت أمس، الأربعاء، حوالي 25 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 26 ألفا و800 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 16ر4 مليون شخص، وذلك منذ شهر فبراير الماضي.

وكانت بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

