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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ودع كأس العرب.. منتخب مصر للناشئين يخسر من المغرب بثنائية نظيفة

مباراة منتخب مصر
مباراة منتخب مصر للناشئين والمغرب

خسر منتخب مصر للناشئين من نظيره منتخب المغرب بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على ملعب استاد مستغانم، فى إطار ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر.

 

وأحرز ثنائية منتخب المغرب، فى شباك منتخب مصر للناشئين، عبد الحميد معن فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بينما جاء الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

 

ويواجه منتخب المغرب، نظيره منتخب اليمن فى دور نصف نهائى بطولة كأس العرب المقامة حاليا في الجزائر.

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي منتخب مصر للناشئين على مرمى منتخب المغرب وهدد عمر سيد معوض دفاعات منتخب المغرب فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول داخل منطقة الجزاء.

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وأنقذ أحد لاعبى منتخب المغرب فى الدقيقة 7 فرصة حقيقية لصالح منتخب مصر للناشئين بعدما مرر إبراهيم عادل الكرة إلى حسام عادل سددها بقدمه قبل أن يبعدها مدافع أسود الأطلسي.

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خطورة مصرية

وشكل منتخب مصر للناشئين خطورة على الخطوط الخلفية لـ منتخب المغرب عن طريق عمر خضر ومحمد عبدالمنعم وعمر سيد معوض وحسام عادل وابراهيم عادل.

 

وأرسل عبدالحميد معن لاعب منتخب المغرب كرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 26 تسببت فى دربكة بدفاعات منتخب مصر للناشئين وتحولت بعدها إلى ضربة ركنية.

 

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول محاولات من جانب منتخب المغرب رغبة فى تهديد الخطوط الخلفية لمنتخب مصر للناشئين ومحاولة تسجيل هدف.

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وكاد حسام عادل أن ينفرد بحارس مرمى منتخب المغرب فى الدقيقة 39 إلا أن مدافع أسود الأطلسي نجح في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء من أمام لاعب منتخب مصر للناشئين لتصل إلى حارس المرمى المغربي.

 

وشهدت مجريات الشوط الثاني محاولات هجومية من جانب لاعبي منتخب مصر للناشئين ونظيره منتخب المغرب بالتزامن مع التوازن الدفاعي.

 

وأرسل عمر سيد معوض كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدها حارس منتخب المغرب وسددها أحد لاعبى منتخب مصر للناشئين وإصطدمت فى لاعب أسود الأطلسي بالدقيقة 75 وسادت موجة من الإعتراض من جانب لاعبي ناشئ الفراعنة مطالبين بإحتساب ركلة جزاء بداعي لمس المدافع المغربي الكرة بيده.

 

وأحرز عبدالحميد معن فى الدقيقة 80 الهدف الأول لصالح منتخب المغرب من خطأ فادح لأحد مدافعى منتخب مصر للناشئين داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب المغربي فى الشباك.

 

وأجرى منتخب مصر للناشئين محاولات هجومية من أجل إدراك التعادل أمام منتخب المغرب عن طريق هشام حداد ومحمد السيد من الجهة اليمني.

 

وفى الوقت بدل الضائع نجح منتخب المغرب فى إضافة الهدف الثاني فى شباك حارس مرمى منتخب مصر للناشئين من خطأ مشترك بين مدافع ناشئ الفراعنة وحارس المرمى.

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