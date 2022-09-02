عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول .. منتخب مصر للناشئين يتعادل سلبيا مع المغرب في كأس العرب

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

أنهى منتخب مصر للناشئين الشوط الأول أمام نظيره منتخب المغرب بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد مستغانم فى إطار ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر.

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

الأزمة تشتعل.. قصة انتصار عبد الله السعيد على الأهلي من الألف للياء

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي منتخب مصر للناشئين وهدد عمر سيد معوض دفاعات منتخب المغرب فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول داخل منطقة الجزاء.

عودة الابن الضال.. هل يستقبل الأهلي رمضان صبحي قريبا؟

محمود فايز : تدريب كيروش لـ الأهلي هيكون موسم للتاريخ

وأنقذ أحد لاعبى منتخب المغرب فى الدقيقة 7 فرصة حقيقية لصالح منتخب مصر للناشئين بعدما مرر إبراهيم عادل الكرة إلى حسام عادل سددها بقدمه قبل أن يبعدها مدافع أسود الأطلسي.

 

خطورة مصرية

وشكل منتخب مصر للناشئين خطورة على الخطوط الخلفية لمنتخب المغرب عن طريق عمر خضر ومحمد عبدالمنعم وعمر سيد معوض وحسام عادل وابراهيم عادل.

 

وأرسل عبدالحميد معن لاعب منتخب المغرب كرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 26 تسببت فى دربكة بدفاعات منتخب مصر للناشئين وتحولت بعدها إلى ضربة ركنية.

 

شهدت الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول محاولات من جانب منتخب المغرب رغبة فى تهديد الخطوط الخلفية لمنتخب مصر للناشئين ومحاولة تسجيل هدف.

 

وكاد حسام عادل أن ينفرد بحارس مرمى منتخب المغرب فى الدقيقة 39 إلا أن مدافع أسود الأطلسي نجح في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء من أمام لاعب منتخب مصر للناشئين لتصل إلى حارس المرمى المغربي.

 

وأعلن محمد وهبة، المدير الفني للمنتخب المصري للناشئين مواليد 2006 تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر.

 

ودفع وهبة بعمر سيد معوض في الهجوم بجانب حسام عادل وعمر خضر فيما يحرس مرمى الفراعنة عبد المنعم تامر الحارس الأساسي للفراعنة في المباريات الماضية.

 

تشكيل منتخب مصر للناشئين

جاء تشكيل منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة في المباراة المرتقبة أمام المغرب كما يلي:

عبد المنعم تامر في حراسة المرمى بجانب أحمد عابدين ومحمد نبيه وعلي نوفل ومحمد عبد المنعم ومحمد السيد وإبراهيم عادل ومروان محمود وعمر خضروعمر سيد معوض إضافة إلي حسام عادل.

 

 

 

منتخب مصر للناشئين كأس العرب منتخب المغرب عمر سيد معوض إبراهيم عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

موضوعات متعلقة

منتخب مصر للناشئين يشكو سوء أرضية ملعب مباراة المغرب في كأس العرب

بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة منتخب مصر للناشئين والمغرب في كأس العرب

ترشيحاتنا

قالها بالنَص.. عبير صبري تكشف عن آخر مكالمة مع علي عبد الخالق

سامسونج تسخر من هواتف iPhone 14 بهذه الطريقة .. فيديو

عائلية وشبابية .. أسعار شيفروليه كروز في سوق المستعمل

35 سنة تهريب.. قصة أشهر تاجر آثار ألماني في العصر الحديث

إضراب الطيارين .. لوفتهانزا الألمانية تلغي 800 رحلة جوية في فرانكفورت وميونيخ

بعد كورونا وجدري القرود .. تقنية جديدة لـ التنبؤ بتفشي الأمراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

ببطن مكشوف.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل| شاهد

بعد أزمة بناتها.. أول ظهور لزوجة شريف منير| شاهد

فيديو

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ