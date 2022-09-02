الشوط الأول .. منتخب مصر للناشئين يتعادل سلبيا مع المغرب في كأس العرب

أنهى منتخب مصر للناشئين الشوط الأول أمام نظيره منتخب المغرب بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد مستغانم فى إطار ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي منتخب مصر للناشئين وهدد عمر سيد معوض دفاعات منتخب المغرب فى الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول داخل منطقة الجزاء.

وأنقذ أحد لاعبى منتخب المغرب فى الدقيقة 7 فرصة حقيقية لصالح منتخب مصر للناشئين بعدما مرر إبراهيم عادل الكرة إلى حسام عادل سددها بقدمه قبل أن يبعدها مدافع أسود الأطلسي.

خطورة مصرية

وشكل منتخب مصر للناشئين خطورة على الخطوط الخلفية لمنتخب المغرب عن طريق عمر خضر ومحمد عبدالمنعم وعمر سيد معوض وحسام عادل وابراهيم عادل.

وأرسل عبدالحميد معن لاعب منتخب المغرب كرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 26 تسببت فى دربكة بدفاعات منتخب مصر للناشئين وتحولت بعدها إلى ضربة ركنية.

شهدت الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول محاولات من جانب منتخب المغرب رغبة فى تهديد الخطوط الخلفية لمنتخب مصر للناشئين ومحاولة تسجيل هدف.

وكاد حسام عادل أن ينفرد بحارس مرمى منتخب المغرب فى الدقيقة 39 إلا أن مدافع أسود الأطلسي نجح في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء من أمام لاعب منتخب مصر للناشئين لتصل إلى حارس المرمى المغربي.

وأعلن محمد وهبة، المدير الفني للمنتخب المصري للناشئين مواليد 2006 تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة المغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر.

ودفع وهبة بعمر سيد معوض في الهجوم بجانب حسام عادل وعمر خضر فيما يحرس مرمى الفراعنة عبد المنعم تامر الحارس الأساسي للفراعنة في المباريات الماضية.

تشكيل منتخب مصر للناشئين

جاء تشكيل منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة في المباراة المرتقبة أمام المغرب كما يلي:

عبد المنعم تامر في حراسة المرمى بجانب أحمد عابدين ومحمد نبيه وعلي نوفل ومحمد عبد المنعم ومحمد السيد وإبراهيم عادل ومروان محمود وعمر خضروعمر سيد معوض إضافة إلي حسام عادل.