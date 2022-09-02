الأزمة تشتعل.. قصة انتصار عبد الله السعيد على الأهلي من الألف للياء

شهدت أزمة عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز مع النادي الأهلي بشأن 2 مليون دولار قيمة الغرامة المالية تصاعدا جديدا بعد إصدار الاتحاد الدولى للاعبين الدوليين “فيفبرو” بيانا أدان خلاله القلعة الحمراء.

ووصف الفيفبرو الملاحقة من جانب النادي الأهلي للاعب عبد الله السعيد بكونه كابوس مشددا على أن العلاقة فى الأصل حرية إنتقال اللاعبين إلى الأندية.

أحد خبراء اللوائح أشار إلى أن الحكم الصادر من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد عبد الله السعيد بكونه باطل وجامل النادي الأهلي.

صدى البلد يرصد أزمة عبد الله السعيد مع النادي الأهلي من الألف للياء.

بداية الأزمة

الأزمة بدأت بعد رحيل عبد الله السعيد عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعام 2018، إلى صفوف أهلي جدة السعودي ثم فسخ تعاقده لينضم إلى بيراميدز في يناير 2019، ليبدأ الأهلي في صدام قانوني مع اللاعب بشأن بند في عقد انتقاله إلى الفريق السعودي.



مكمن الأزمة بين الأهلي وعبد الله السعيد تتمحور حول العقد بين الطرفين والذي ينص على وجود شرط جزائى بقيمة 2 مليون دولار حال لعب السعيد بأحد الأندية المصرية، قبل أن يقوم اللاعب والأهلى السعودى بفسخ العقد بالتراضى، ورحيل اللاعب بالمجان، من أجل الانضمام لنادي بيراميدز في يناير 2019 فى صفقة انتقال حر.

فيفا يرفض شكوى الأهلي

تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، طلبت بها الحصول على مليوني دولار من الأهلي السعودي بعد انتقال عبد الله السعيد لوجود بند يسمح له بالحصول على هذا المبلغ حال انضمام اللاعب لأي نادٍ داخل مصر.

جاء رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" برفض شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد ، بداعي أنه لم يعد مسؤولا عن حل النزاع باعتباره شأنا داخليا.

شكوى جديدة

تقدم الأهلي بشكوى جديدة للاتحاد المصري لكرة القدم، ثم مركز التسوية والتحكم الرياضي، ضد عبد الله السعيد الذي أصدر حكما لصالح القلعة الحمراء في الأخير.

حجز النادي الأهلي، على أرصدة وحسابات وودائع عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لعام 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاء لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

عبدالله السعيد يشكو الأهلي

المستشار هاني زهران المحامي الخاص باللاعب عبد الله السعيد أكد أنه أرسل خطابا لمحكمة كاس بحجز النادي الأهلي على أرصدة عبد الله السعيد، وفقا للدعوى التحكيمية الصادرة من مركز التسوية والتحكيم، وقال : بدوره محكمة كاس ستوجه سؤالا إلى النادي الأهلي هل تم الحجز بالفعل أم لا؟ وإذا اعترف الأهلي بالحجز فإنه سيُعرض نفسه لعقوبات لأن محكمة كاس لم تُصدر قرارا نهائيا، ولو تم النفي سيكون ذلك تحايلا من النادي الأهلي"

وأكد محامي اللاعب أيضا أن عبدالله السعيد تقدم بشكوى ضد النادي الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لسببين، أولهما عدم احترام أحكام المحكمة الرياضية الدولية، وثانيهما وضع بند في العقد مخالف للوائح. ويستند عبدالله السعيد على صحة موقفه، بأنه قام بفسخ عقده مع أهلي جدة قبل انضمامه إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر.

فيفبرو يدين الأهلي

أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “فيفبرو” أصدر بيانا رسميا، بشأن أزمة عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، مع النادي الأهلي طالب خلاله النادي الأهلي بالتوقف عن مواصلة مطاردة عبد الله السعيد قضائيا، وتقديم شكاوي ضد اللاعب.

وأضاف البيان الصادر من الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين، أن البند الذي وضعه النادي الأهلي في عقد انضمام عبد الله السعيد إلى أهلي جدة، بتغريمه 3 ملايين دولار حال بيع اللاعب لأي نادي مصري خلال 3 مواسم من كتابة العقد، هو أمر غير تنافسي.

وأوضح البيان، أنه رغم فسخ عبد الله السعيد عقده مع نادي أهلي جدة وانضمامه إلى نادي بيراميدز، إلا أن الأهلي لم يتوقف عن تقديم شكوى ضد اللاعب، حيث رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إحدى الشكاوي المقدمة من القلعة الحمراء.

وأشار البيان، أن الأهلي قدم شكوى ضد اللاعب عبدالله السعيد أمام مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصري، والذي أصدر حكما مروعا بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار لصالح الأهلي.

ولفت البيان، أن عبد الله السعيد استأنف على قرار تغريمه لصالح الأهلي أمام محكمة التحكيم الرياضي، وحصل على حكم بوقف التنفيذ، لكن الأهلي نجح في الحصول على حكم بتجميد أرصدة اللاعب البنكية.

وقال روي فيرمير المدير القانوني للاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين، أن الأهلي حول حياة عبد الله السعيد إلى كابوس، بسبب عدم توقف الأهلي عن تقديم الشكاوي ضد اللاعب.

وطالب “فيفيرو” النادي الأهلي، عن التوقف عن المعاملة غير العادلة تجاه عبد الله السعيد “حسبما ذكر البيان”.

حكم مركز التسوية باطل

فجر محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، مع النادي الأهلي وبيان الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين “فيفبرو”.

قال محمد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : الإتحاد الدولي للاعبين المحترفين يصدر بيانا بإدانة النادي الأهلي في قضية عبد الله السعيد ولكن هذه ليست المشكلة الكبيرة في القضية المشكلة الكبيرة هي أن يصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما فاسدا تجاهل فيه العديد من الوقائع.

وفي رده على أحد المتابعين قال محمد بيومي : طبعا ليس له حق تجاه اللاعب عبدالله السعيد حقه كان عند فريق أهلي جدة وخسر القضية في الفيفا ولا يجوز أن تنظرها أي جهة أخري بعد أن تحصن الحكم وأصبح نهائيا.

أضاف: هناك إجراءات ووقائع قانونية خالفها مركز التسوية والتحكيم الرياضي لمجاملة النادي الأهلي في الحكم بقضية عبدالله السعيد وأصدر حكما فاسدا وباطلا دون أن يطلع علي كل وقائع ومستندات القضية.