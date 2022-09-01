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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا في ورطة.. الأهلي يناور والزمالك يتمسك بكشف الأسرار | القصة كاملة

كهربا
كهربا

أثار محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ، الجدل عقب نشره رسالة غامضة يلمح من خلالها لـ صعوبة تعامله مع أزمة الغرامة لنادي الزمالك .

وكتب محمود عبد المنعم كهربا فى استورى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام ،  “ وفجـأة يتفق كل شئ ان ينهار دفعة واحدة ”

 

كهربا بات فى ورطة حقيقية في ظل رحيل اللجنة التي كانت تدير شركة الكرة فى النادي الأهلي برئاسة ياسين منصور والتي كان يعول عليها اللاعب فى انهاء ازمة غرامة نادي الزمالك.

كانت المحكمة الرياضية فى سويسرا، قد قامت بتأييد حكم لصالح نادي الزمالك، يتم من خلاله توقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي تبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فائدة على المبلغ ، بدءًا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملًا.

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صدى البلد يرصد قصة كهربا كاملة فى ازمة غرامي المليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

المحكمة الرياضية

طلقة البداية جاءت من قبل المحكمة الرياضية فى سويسرا، التي قامت بتأييد حكم لصالح نادي الزمالك، يتم من خلاله توقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي تبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فائدة على المبلغ ، بدءًا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملًا.

انفراجة في الأهلي 

وقال الإعلامي احمد سعيد ،ان شركة الكرة تتحمل نصف غرامة كهربا والنصف الأخر سيتم خصمه من عقده مع النادي والاتفاق علي تواجد اللاعب مع النادي ابتداء من الموسم الجديد ورفض اعارته

صدمة الرحيل 

جاء رحيل رحل الاعمال ياسين منصور عن رئاسة شركة الكرة في النادي الأهلي صدمة قوية للاعب محمود عبدالمنعم كهربا بشأن انهاء أزمته مع نادي الزمالك بسبب غرامة المليوني دولار.

وعقب استقالة شركة الكرة تجمد الحديث داخل النادي الأهلي عن ازمة غرامة كهربا مع نادي الزمالك لأجل غير مسمى.

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ماذا فعل الأهلي لـ كهربا؟

انتظر كهربا طيلة الفترة السابقة، أملا في أن يتدخل ناديه الحالي الأهلي لمساعدته في سداد غرامته للزمالك، إلا أن المشاكل المتعاقبة على المارد الأحمر جعلته ينشغل عن اللاعب.  

أبلغ النادي الأهلي، اللاعب بصعوبة تحمل قيمة الغرامة كما كان متفقًا عليه مع ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، الذي استقال من منصبه مؤخرا.

كهربا يطلب الانتقال لـ بيراميدز

وفقا للإعلامي ولاعب الأهلي السابق محمد فاروق، يسعى كهربا للانضمام لنادي بيراميدز بعد تخلي إدارة الأهلي عنه والعدول عن قرار تسديد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وفي سبيل ذلك، سعى كهربا لتوسيط زميله السابق شريف إكرامي لاعب بيراميدز الحالي لمساعدته في عرض نفسه على مسؤولي بيراميدز ممدوح عيد وهاني سعيد، على أن يتم تقسيم المبلغ المستحق للزمالك، 50% يتحملها من راتب عقده مع بيراميدز، و50% أخرى يتحملها كهربا من ماله الخاص.

موقف الزمالك من غرامة كهربا

جدد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه لفكرة تقسيط الغرامة الموقعة على محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتمسك رئيس الزمالك بالحصول على 2 مليون دولار قيمة الغرامة الموقَّعة على اللاعب بعد حكم الفيفا عليه بسبب هروبه من النادي، وذلك بدون تقسيط.

حل وحيد في أزمة كهربا

الإعلامي محمد شبانة أكد، أن  محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، يُعاني في الفترة الأخيرة من ضغط شديد جدًا، بسبب أزمة الغرامة المستحقة لنادي الزمالك.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، يُحسب لكهربا أنه صامت حتى الآن ولم يُهاجم إدارة النادي الأهلي، اللاعب يتلقى إغراءات كبيرة في الفترة الأخيرة، من أجل مهاجمة النادي الأهلي.
وأكمل محمد شبانة، تصريحات رئيس نادي الزمالك، أكدت أنه من الممكن إيجاد حل لأزمة الغرامة في حالة ظهور "كهربا" على شاشة الزمالك والكشف عن الطريقة التي هرب بها من النادي الأبيض إلى البرتغال، وكيفية الانتقال إلى النادي الأهلي.

وأتم شبانة، أين موقف إدارة الأهلي من أزمة "كهربا"، قناة الزمالك تتحدث عن اللاعب أكثر من قناة الأهلي، أين إدارة الأهلي من حماية لاعبها؟

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