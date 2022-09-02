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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

مشروب
مشروب

كتب الدكتور محمود مصطفى عفيفي، أخصائي السمنة والنحافة ونحت القوام، منشورا جديدا، من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، لأفضل مشروبات التخسيس.

وأكد الدكتور محمود مصطفى عفيفي، من خلال الفيديو، أن بعض المشروبات تساعد على التخسيس والتخلص من السمنة بشكل جيد، والحفاظ على صحة البشرة أيضا.

وأضاف الدكتور محمود مصطفى عفيفي، مشروبا جديدا من خلال الفيديو؛ ليساعد على خسارة الوزن والتخلص من السمنة، كما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وجمالها. 

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مكونات مشروب التخسيس

زنجبيل فريش

شرائح ليمون

سكر دايت

ملعقة كركم

رشة صغيرة من الفلفل الأسود

ماء مغلي
 

طريقة تحضير مشروب التخسيس

ضعي المكونات في ماء واتركيهن على النار حتى يغلوا

اتركي المشروب حتى يبرد تماما

ضعي المشروب في زجاجة وتناوليه على مدار اليوم

أفضل توقيت لتناول مشروب التخسيس

بعد الفطار 

بعد العشاء

التخسيس مشروب التخسيس مكونات مشروب التخسيس عصير للتخسيس دايت

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