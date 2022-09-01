فاكهه صيفية شهيرة تصيبك بمرض خطير| احذر تناولها كثيرا

يحتوي البطيخ على العديد من الفوائد الصحية التي يمكن أن تفيد الجسم، وربما سمعت وقرأت الكثير عن الفوائد الصحية للبطيخ ، لكن هل تعرف آثاره الجانبية؟

أضرار البطيخ على الصحة

1. يمكن أن يؤدي البطيخ إلى الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى

يعتبر البطيخ مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية والماء، ولكن إذا تناولت الكثير من البطيخ ، فقد يؤدي ذلك إلى الانتفاخ والغازات وانتفاخ البطن والإسهال ومشاكل أخرى في المعدة، هذا يرجع بشكل رئيسي إلى وجود السوربيتول ، وهو مركب سكر ، والليكوبين ، الذي يعطي الفاكهة لونها الأحمر الفاتح، كلتا المادتين تعززان مشاكل الغازات والبراز الرخو.

2. يمكن أن يزيد البطيخ من مستوى السكر في الدم

يجب على مرضى السكر عدم تناول الكثير من البطيخ ، لأنه يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم، إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فيرجى استشارة الطبيب قبل تناول البطيخ يوميًا.