عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف عن أسباب غير متوقعة لـ الأزمات القلبية عند الشباب

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضح الدكتور جمال شعبان من خلال المنشور سر انتشار الجلطات القلبية المؤدية للموت بين الشباب في هذه الأيام 

وتابع في البداية لازم نعرف إيه هي أسباب الأزمة القلبية الشائعة عموماً ؟

 

txt

السر في رقم 3.. جمال شعبان يكشف أشياءً سحرية للحفاظ على صحة للقلب

txt

تحذيرات لمرضى القلب لتجنب الإكثار في تناول البيض

 

أسباب الأزمة القلبية

أولاً : عوامل قابلة للتعديل: 
١. ارتفاع الضغط
٢. مرض السكر
٣. التدخين
٤.الكولسترول الضار والدهون 
٥. البدانة والحياة الخاملة 
6.عدم ممارسة الرياضة

ثانياً: عوامل غير قابلة للتعديل:

١. التقدم بالعمر: فكلنا معرضين لتصلب وضيق الشرايين القلبية بعد عمر ٥٥

٢. التاريخ العائلي والاستعداد الوراثي
وجود تاريخ مرض قلبي  مبكر مثل وجود أزمات قلبية عند الأخ أو الأب بعمر الشباب ، والحالة  دي بتنبهنا لموضوع زيادة الدهون العائلي

معظم أسباب احتشاء العضلة القلبية
[95%] تنجم عن حدوث جلطة داخل الشريان التاجي 
والجلطة غالبا لا تحدث  على بطانة شريانية سليمة 
وإنما على شريان ممتلئ بالدهون 

ليه بنشوف الأزمات بعمر الشباب ؟؟

نمط الحياة تغير كتير عن زمان

مثلاً: وجود السيارة خلانا نقلل من كمية المشي وبالتالي خمول بنشاط الجسم وحركته والتقليل من حرق الدهون بالجسم

وجود مطاعم  الفاست فود والديليڤري والأكل المشبع بالدسم، كل هذه الأشياء تسبب تراكم الدهون بسرعة داخل شرايين القلب وتزيد فرصة حدوث أزمة قلبية.

التدخين 

الزعل والتوتر
 

حوالي 5% من الازمات القلبية تحدث نتيجة أسباب اخرى غير الجلطة .. مثل التشوه الخلقي بشرايين القلب أو وجود الجسر العضلي فوق الشريان القلبي أو التهاب الشرايين التاجية. 

القلب


 

القلبية الجلطات القلبية الازمة القلبية أسباب الازمة القلبية أسباب احتشاء العضلة القلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنت هديها بالقلم على وشها.. حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

الأهلي يتعاقد مع البورتوريكية ديانا كارولينا لتدعيم فريق سيدات الطائرة

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك لجلسة طارئة مساء اليوم

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

الأغرب على الإطلاق .. ساعات من L’Epée على شكل سيارة كلاسيكية

أجمل الأصوات| سورة لقمان للقارئ الصغير مصطفى العماوي

كنت هديها بالقلم على وشها.. حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

وزير التعليم يستعرض ملفات مهمة على طاولة الحكومة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. فنانات يخطفن الأنظار بالبوركيني علي البحر.. شاهد

جمال شعبان يكشف عن أسباب غير متوقعة لـ الأزمات القلبية عند الشباب

كاش مايوه جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

شاهد إطلالات بنات عماد متعب وزوجته تنال إعجاب المتابعين

فيديو

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ