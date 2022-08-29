جمال شعبان يكشف عن أسباب غير متوقعة لـ الأزمات القلبية عند الشباب

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضح الدكتور جمال شعبان من خلال المنشور سر انتشار الجلطات القلبية المؤدية للموت بين الشباب في هذه الأيام

وتابع في البداية لازم نعرف إيه هي أسباب الأزمة القلبية الشائعة عموماً ؟

أسباب الأزمة القلبية

أولاً : عوامل قابلة للتعديل:

١. ارتفاع الضغط

٢. مرض السكر

٣. التدخين

٤.الكولسترول الضار والدهون

٥. البدانة والحياة الخاملة

6.عدم ممارسة الرياضة

ثانياً: عوامل غير قابلة للتعديل:

١. التقدم بالعمر: فكلنا معرضين لتصلب وضيق الشرايين القلبية بعد عمر ٥٥

٢. التاريخ العائلي والاستعداد الوراثي

وجود تاريخ مرض قلبي مبكر مثل وجود أزمات قلبية عند الأخ أو الأب بعمر الشباب ، والحالة دي بتنبهنا لموضوع زيادة الدهون العائلي

معظم أسباب احتشاء العضلة القلبية

[95%] تنجم عن حدوث جلطة داخل الشريان التاجي

والجلطة غالبا لا تحدث على بطانة شريانية سليمة

وإنما على شريان ممتلئ بالدهون

ليه بنشوف الأزمات بعمر الشباب ؟؟

نمط الحياة تغير كتير عن زمان

مثلاً: وجود السيارة خلانا نقلل من كمية المشي وبالتالي خمول بنشاط الجسم وحركته والتقليل من حرق الدهون بالجسم

وجود مطاعم الفاست فود والديليڤري والأكل المشبع بالدسم، كل هذه الأشياء تسبب تراكم الدهون بسرعة داخل شرايين القلب وتزيد فرصة حدوث أزمة قلبية.

التدخين

الزعل والتوتر



حوالي 5% من الازمات القلبية تحدث نتيجة أسباب اخرى غير الجلطة .. مثل التشوه الخلقي بشرايين القلب أو وجود الجسر العضلي فوق الشريان القلبي أو التهاب الشرايين التاجية.

القلب



