عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

السر في رقم 3.. جمال شعبان يكشف أشياءً سحرية للحفاظ على صحة للقلب

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكد الدكتور جمال شعبان من خلال المنشور أهم التعليمات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب.

 

txt

تحذيرات لمرضى القلب لتجنب الإكثار في تناول البيض

txt

بـ 5 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن مشروب خارق للتخسيس والبشرة

 

وقال جمال شعبان: "عشان تحافظ على قلبك ٣ حاجات لازم تقيسها 

(1) ضغط الدم.
(2) نسبة السكر في الدم.
‎ (3) نسبة الكوليسترول".

وأضاف: "3 حاجات لازم تمتنع عنها للحفاظ على صحة القلب، وهي:

(1) التدخين.
(2) المشروبات الغازية.
(3) السمن الصناعي".

وتابع جمال شعبان: "5 حاجات في أكلك لازم تقللها إلى الحد الأدنى:

(1) الملح.
(2) السكر.
(3) اللحوم والأطعمة المحفوظة.
(4) اللحوم الحمراء.
(5) الدقيق والنشويات والمعجنات.

ولفت إلى أن هناك "3 حاجات لازم تبقي متوفرة في الأكل، وهي:

(1) الخضراوات.
(2) الفواكه.
(3) المكسرات".

 

جمال شعبان القلب صحة القلب السكر الملح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

وكيل سواريش يحسم الجدل حول إقالته رسميًا من تدريب الأهلي

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

ترشيحاتنا

«تناكحوا تناسلوا تكاثروا» هل المقصود بالحديث زيادة السكان؟|مفتي الجمهورية يصحح المفاهيم المغلوطة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

حاسب ياروبي.. أتوبيس المنصورية أصاب أبا وابنه وأنهى حياة صاحب محل|القصة الكاملة

الداخلية تضبط قضايا تجارة في العملة بقيمة 61 مليون جنيه

السر في رقم 3.. جمال شعبان يكشف أشياءً سحرية للحفاظ على صحة للقلب

أي بقاع الأرض أفضل.. الكعبة المشرفة أم قبر النبي؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد| 10 صور تكشف جرأة إطلالات إيمان العاصي

صور جديدة.. شاهد| عمرو دياب يشعل الأجواء في حفل جدة

بعد تصريحاتها الأخيرة.. 10 صور لـ رضوى الشربيني قبل وبعد التجميل

عمال يكتشفون كنزا أثريا أثناء ترميم منزل بالهند.. وكارثة تنتظرهم

فيديو

فيديو الخنزير الهارب في الأميرية يثير جدلا.. ما علاقة محل الكبدة والسجق؟ فيديوجراف

انفجار شمسي يضرب الأرض.. موجه حارة قادمة لم تحدث من 300 عام

الحادث تكرر.. مسئول لبناني يفجر مفاجأة حول وفاة جورج الراسي

التابلت مستمر وإلغاء لجان الأكابر.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن مشاكل الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ