السر في رقم 3.. جمال شعبان يكشف أشياءً سحرية للحفاظ على صحة للقلب

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكد الدكتور جمال شعبان من خلال المنشور أهم التعليمات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة القلب.

وقال جمال شعبان: "عشان تحافظ على قلبك ٣ حاجات لازم تقيسها

(1) ضغط الدم.

(2) نسبة السكر في الدم.

‎ (3) نسبة الكوليسترول".

وأضاف: "3 حاجات لازم تمتنع عنها للحفاظ على صحة القلب، وهي:

(1) التدخين.

(2) المشروبات الغازية.

(3) السمن الصناعي".

وتابع جمال شعبان: "5 حاجات في أكلك لازم تقللها إلى الحد الأدنى:

(1) الملح.

(2) السكر.

(3) اللحوم والأطعمة المحفوظة.

(4) اللحوم الحمراء.

(5) الدقيق والنشويات والمعجنات.

ولفت إلى أن هناك "3 حاجات لازم تبقي متوفرة في الأكل، وهي:

(1) الخضراوات.

(2) الفواكه.

(3) المكسرات".