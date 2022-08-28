أغربها رقم 1.. 3 مشروبات لن تتوقعها تعالج فقر الدم في أيام

نحن جميعا بحاجة إلى الحديد، خلاف ذلك ، قد يحدث نقص يسمى فقر الدم ، قد يحتاج البعض منا الحديد أكثر من غيرهم ، اعتمادًا على النظام الغذائي والعمر والجنس .

قد تعتقد أن الطريقة الوحيدة لزيادة كمية الحديد لديك هي من خلال تناول وجبة دسمة ، ولكن هذا ليس صحيح - فبعض المشروبات يمكن أن تزيد من مستويات الحديد لديك.

مشروبات لزيادة الحديد في الجسم

عصير برتقال طازج

عندما تفكر في فيتامين سي ، ربما يكون البرتقال هو أول ما يتبادر إلى الذهن، هو بالتأكيد من أكثر المشروبات التي تحتوي على فيتامين سي. لكل برتقالة متوسطة الحجم ، تحصل على 70 مجم من فيتامين سي، ولكن يحتوي البرتقال أيضًا على كمية كبيرة من الحديد.

عصير البنجر

إنه مليء بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك حمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد والبيتين وفيتامين سي، ويساعد عصير الشمندر على طرد السموم من الكبد بالإضافة إلى تحسين استخدام الخلايا الحمراء للأكسجين.

السبانخ والنعناع

عادة ما يتم تناول هذا المشروب ذو اللون الأخضر الفاتح في الصباح الباكر، تعد الخضروات الخضراء مصدرًا جيدًا للحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين أ وج، علاوة على ذلك ، فإن هذا المشروب مفيد أيضًا لفقدان الوزن.

المصدر timesofindia

