تحذيرات لمرضى القلب لتجنب الإكثار في تناول البيض

العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من أن بعض هذه العوامل لا يمكن تغييرها ، إلا أن الخبر السار هو أن هناك الكثير من عوامل الخطر ضمن سيطرتك، على سبيل المثال ، من خلال النشاط البدني ، والتأكد من حصولك على دعم اجتماعي جيد وعدم التدخين ، يتم تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وترتبط بعض عوامل الخطر، على سبيل المثال ، يمكن أن تتأثر بمستويات الكوليسترول وضغط الدم بالنظام الغذائي ، وكذلك وزن الجسم وإدارة مرض السكري.

لذلك ، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب هو اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي.

وإليك واحد من الأطعمة التي يمكن أن تتسبب في مشاكل القلب .

أطعمة تسبب أمراض القلب

البيض

الكوليسترول الموجود بشكل طبيعي في البيض ضار بصحة القلب، ومع ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن للبيض علاقة محايدة بصحة القلب - فهي لا تزيد ولا تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لعامة السكان.

وبالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى خفض مستوى الكوليسترول الضار أو مرضى السكري من النوع 2 ، توصي مؤسسة القلب بحد أقصى 7 بيضات في الأسبوع.