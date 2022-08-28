احذروا.. استخدام البايركس في هذه الحالة يؤدي لانفجاره

يعد البايركس من أواني الطهي المميزة في المطبخ، وتفضل العديد من السيدات استخدامه في المطبخ بشكل دائم.

ولكن يوجد بعض الحالات التي لا يجب فيها استخدام البايركس في المطبخ حتى لا تتسبب في انفجاره.

اسباب انفجار البايركس

ومن أشهر الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى انفجار البايركس هي وضعه مباشرة على النار ، فلا يفضل وضع البايركس على البوتاجاز، ولكن يفضل استخدامه في الفرن أو الميكروويف.

ومن أشهر الأسباب أيضا، هو وضع البايركس على الرخامة مباشرة بعد خروجه من الفرن، فيجب وضع حامل أو فاصل بين الرخامه والبايركس.

وأيضا وضع الطعام المجمد في البايركس، وادخاله الفرن يتسبب في انفجار البايركس، فيجب آن يكون الطعام بدرجة حرارة المطبخ.