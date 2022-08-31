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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد غير متوقعة لـ ماء البامية.. تحمي من أمراض خطيرة

ماء البامية
ماء البامية

ماء البامية هو مشروب يتم تحضيره عن طريق نقع البامية في الماء لمدة تصل إلى 24 ساعة.

ويساعد شرب ماء البامية أن يعزز فقدان الوزن ويحسن إدارة نسبة السكر في الدم ، من بين الفوائد الصحية الأخرى. 

 

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فوائد ماء البامية

البامية غنية بالمنجنيز بشكل خاص ، وهو معدن يشارك في عملية التمثيل الغذائي وتنظيم نسبة السكر في الدم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويلعب دورًا مركزيًا في وظيفة المناعة .

تعتبر مياه البامية مصدرًا جيدًا للعديد من مضادات الأكسدة وقد تعزز فقدان الوزن وإدارة نسبة السكر في الدم.

تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن البامية هي مصدر كبير للعديد من مضادات الأكسدة المهمة ، مثل كيرسيتين وكايمبفيرول ، والتي يمكن العثور عليها أيضًا في ماء البامية، قد تقلل هذه المركبات الالتهاب وتحييد المركبات الضارة التي تسمى الجذور الحرة .

علاوة على ذلك ، قد تحمي مضادات الأكسدة من العديد من الحالات الصحية المزمنة ، بما في ذلك مرض السكري والسرطان وأمراض القلب .

المصدر healthline

ماء البامية
البامية ماء البامية فوائد ماء البامية فقدان الوزن مضادات الأكسدة

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