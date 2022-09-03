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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مبلغ صادم.. سعر خرافي لـ حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

درة
درة

شاركت الفنانة درة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمهرجان فينيسيا. 

 

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وأطلت درة، مرتدية بنطال واسع وأنيف باللون الأوف وايت، ونسقت معه قميص بنفس اللون وباكمام طويلة، وبتصميم مميز من الرقبة، ومنقوش باللون البينك وقامت بإختيار حقيبة باللون الروز من ماركة valentino،  وحذاء غريب من الجلد باللون الأوف وايت.

وبلغ سعر حقيبة الفنانة درة من ماركة فالنتينو 3900 اي ما يعادل بالمصري حوالي 74.000 ألف جنية مصري.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة في المكياج على الالوان البينك الناعمة للعيون التي تبرز جمالها ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك أيضًا الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف جمالها.

وإليكم صور الفنانة درة.

سعر حقيبة درة

 

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