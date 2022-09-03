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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحذير للسائقين.. حالات لا تعرفها تعرضك لوقف وسحب رخصة السيارة| تفاصيل

صدى البلد

نص قانون المرور الجديد على أكثر من حالة يتم فيها وقف الرخصة وسحبها من قائد السيارة أو  المركبة، وذلك لمخالفته قواعد المرور التي حددها القانون من أجل سلامة المواطنين. 

وقد يكون السائقون على دراية كافية بتلك المواد، إلا أن هناك مواد في قوانين أخرى، تنص على وقف ترخيص المركبة وسحبها، قد لا يكون السائقون على دراية كافية بها.

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قانون المرور الجديد تعامل بحزم مع المخالفات المرورية، ولم يكفت فقط بالغرامات المالية التي يتم توقيعها على سائقي السيارات أو المركبات، بل ضاعف تلك الغرامة لعقوبة أكبر وهي وقف الترخيص وسحب الرخصة، في حالات نص عليها القانون، نستعرضها في التقرير التالي:

سحب الرخصة 6 أشهر

هنك 6 حالات حددها قانون المرور الجديد، يتم فيها سحب الرخصة لمدة 6 أشهر، وتلك الحالات جاءت كالتالي:

- تشغيل السائق الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة، والتي تؤثر على الرؤية
- سماح السائق بوجود ركاب على المركبة من الخارج.
- عدم الالتزام بوجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
- الولقوف ليلا في الطرق أو الأماكن غير المضاءة بدون إنارة الأنوار الصغيرة الأمكامية الحمار أو عاكس الأنوار المقررة.
- عدم التزام السائق بوضع المثلث العاكس للضوء في المركبة.
- استعمال المركبات في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

سحب الرخصة شهرا

هناك 4 حالات أخرى، يتم فيها سحب الرخصة لمدة شهر، وقد حددها قانون المرور الجديد، وذلك في الحالات التالية:
- مخالفة سير المركبة الأجرة خارج المحافظة دون تصريح من إدارة المرور المختصة.
- مخالفة خط سير المركبات المجدد بقرار من المحافظ المختص.
- وجود خلل بالعداد ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
- الإخلال بشرط الأمان والمتانة. 

وفي حال الإخلال بشرط الأمان والمتانة، فقد أجاز قانون المرور الجديد منح المركبة ترخيصا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على 7 أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة.

ويجوز وفقًا لقانون المرور الجديد منح المركبة ترخيصًا لمدة 24 ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

حالات أخرى يتم فيها سحب الترخيص

هناك مجموعة أخرى من الحالات التي يتم فيها سحب الترخيص أو رخصة المركبة، ومنها إلقاء القمامة من السيارة، حيث يتم إخطار قسم المرور المختص بوقف رخصة المركبة أو السيارة، لحين سداد الغرامة المقررة بالقانون.

عدم الالتزام بالمادة رقم 9 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي ينص على إخطار كل مالك أو منتفع من عقار لمأمورية الضرائب لتسديد الضريبة المقررة عليه، وفي حال عد الالتزام، يمنع تجديد الرخصة.

- السير عكس الاتجاه.
- مخالفة شروط وزن الحمولة أو عرضها أو ارتفاعها أو طولها.
- عدم وجود فرامل.
- تجاوز السرعة المقررة.
- عدم الالتزام بالسير في الجانب الأيمن، في الطريق المكون من اتجاهين.

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