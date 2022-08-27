تحذير للسائقين.. ترك المركبات دون غطاء يعرضك للغرامة 10 آلاف جنيه

وضع قانون المرور الجديد مجموعة من الغرامات التي توقع على مخالفات المرور التي يرتكبها السائقون وقائدو المركبات، وذلك لفرض حالة من الانضباط على الطريق، حافظًا على أرواح المواطنين.

وقد تضمن قانون المرور الجديد توقيع غرامة قاسية على المركبات التي لا تلتزم بوجود غطاء على المواد المحملة على تلك المركبات، ونص على توقيع غرامات مالية ضخمة، وذلك لما من الممكن أن تسببه هذا العمل من تهديد حياة المواطنين على الطريق، إلى جانب تسببها في تلويث الطريق إذا كانت تحمل موادًا أو منتجات قابلًا للتطاير.

عدم وجود غطاء على مواد البناء والرمال المنقولة

ومن ضمن مخالفات المرور التي تم الإعلان عنها، هي غرامة تطبق عليا قائد السيارة التي تنقل الرمال أو مواد البناء أو أي مواد تتطاير حال عدم وجود غطاء عليها، تصل إلى 10 آلاف جنيه بحسبب ما أعلنته الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة.

وليست تلك الغرامة فقط هي التي تطبق على السائقين لتسببهم في تلوث الطريق الذي يسيرون عليها، حيث أن القانون نص على وضع عقوبات لمن يقوم بإلقاء القمامة من السيارة، وذلك للحد من التلوث.

غرامة إلقاء القمامة من السيارة

ووضع القانون عقوبة تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه، كما يعاقب قائد السيارة التي قام بإلقاء القمامة من السياراة بسحب الرخصة وإيقافها لحين تسديد الغرامة، حيث يتم إخطار قسم المرور مباشرة برقم السيارة لإيقاف رة المرور لحين تسديد الغرامة الموقعة عليه.

غرامات أخرى

وقد وضع قانون المرور الجديد مجموعة من الغرامات المالية الجديدة التي تبدأ من 300 جنيه إلى 3000 جنيه، والتي جاءت كالتالي:

غرامة من 300 جنيه إلى 500 جنيه على المخالفات التالية:

- عند تجاوز السرعة المقررة على الطرق

- ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب على الطريق

- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

- السير بدون فرامل

غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه على المخالفات التالية:

- السير بمركبة تنبعث منها رائحة كريهة

- التسبب في تعطيل حركة المرور

2000 جنيه للمخالفات التالية:

- تركيب زجاج فاميه

- الإضرار بالبيئة

- ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار