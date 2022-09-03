بعد خطبتها.. أجرأ إطلالات شبيهة ياسمين صبري.. شاهد

أعلن المؤلف والممثل إسلام حافظ عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” خطبته على الفنانة جيهان خليل المعروفة بشبيهة الفنانة ياسمين صبري.

وتحرص الفنانة جيهان خليل علي مشاركة جمهورها بجميع الصور والفيديوهات من جلسات الصور التي تقوم بها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وتفضل جيهان خليل، ارتداء الفساتين القصيرة والملونة التي تكشف عن جمالها واناقتها، كما تميل أيضًا إلى ارتداء الملابس الكاجوال .

كما تختار جيهان خليل، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه تكشف جمال أنوثتها.

وتميل إلى ارتداء الإكسسوارات بألوان مميزة تتناسب مع ظهورها.

جيهان خليل وإسلام حافظ ومسلسل ديفيليه

تعاقد الفنان والسيناريست إسلام حافظ على المشاركة فى مسلسل "ديفيليه" مع النجمة وفاء عامر والنجم إيهاب فهمي، وجيهان خليل أيضا وإنتاج إكسيليفون للإنتاج الفني، وإخراج معتز حسام.

ومن المقرر أن يعرض العمل على إحدي المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "ديفيليه" في إطار تشويقي اجتماعي، وذلك من خلال عرض عدد من القضايا والحوادث الاجتماعية التي يسعى أبطال المسلسل إلى حلها في أسرع وقت والخروج من هذه الأزمات الصعبة، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجههم وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة.

جيهان خليل

جيهان خليل

جيهان خليل

جيهان خليل