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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل نقيب أطباء الأسنان لبحث وتذليل أي تحديات أو معوقات

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، وأعضاء مجلس النقابة، لمناقشة آليات التنسيق بين الجانبين في عدد من الملفات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة ونقابات المهن الطبية، بما يضمن حقوق وواجبات مقدمي الخدمات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش ملف تيسير إجراءات الحصول على تراخيص منشآت وعيادات الأسنان الخاصة، حيث أكد الجانبان التنسيق المشترك لتوحيد آليات العمل وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتذليل أي تحديات أو معوقات.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على عدد من التحديات التي تواجه عمل أطباء الأسنان، فيما يخص توفير بعض الاحتياجات من المستلزمات الطبية، مؤكدًا حرصه على التنسيق مع الهيئات المعنية وشركات الأدوية الوطنية لتوفير تلك الاحتياجات.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة وضع أدلة استرشادية لكل تخصص بطب الأسنان وتعميم تلك الأدلة، كما أكد الجانبان أهمية توحيد آليات ومعايير الترقي لأطباء الأسنان، حيث استعرض وفد النقابة مقترح توحيد جداول اعتماد الأخصائيين والاستشاريين.

ولفت «عبدالغفار» إلى مناقشة أهمية تحديث قانون مزاولة مهنة طب الأسنان، ليتماشى مع الطفرة التي يشهدها هذا المجال بفروعه المختلفة، مضيفا أن الوزير أكد ترحيبه بإعداد تصور للقانون ومراجعته للتقدم به وعرضه على مجلس النواب.

حضر الاجتماع الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية للأسنان بوزارة الصحة، ووفد النقابة الذي ضم كل من الدكتور حسين عبد الهادي وكيل نقابة الأسنان، والدكتور محمد علاء الأمين العام لنقابة الأسنان، والدكتور يوسف حمزة أمين الصندوق بنقابة الأسنان، والدكتور محمد خطاب الأمين المساعد لنقابة الأسنان.

وزارة الصحة والسكان مجلس النواب الخدمات الطبية المستلزمات الطبية أطباء الأسنان الدكتور خالد عبدالغفار

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