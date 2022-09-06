أكثر أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي شيوعًا.. تعرف عليها

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن سرطان الكبد هو السرطان الأسرع نموًا في العالم حاليًا ويموت شخص كل 30 ثانية من أمراض مرتبطة بالتهاب الكبد يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد بما لا يقل عن 100 مرة إذا كنت مصابًا بالتهاب الكبد الفيروسي.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بالتهاب الكبد الفيروسي وأن العدوى أكثر من 50 إلى 100 مرة على الأقل من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ، ومع ذلك فإن التهاب الكبد الفيروسي يصبح للأسف أقل أهمية مقارنة بالعدوى الأخرى.

ما هو الكبد وماذا يفعل؟

وبحسب ما نشره موقع thehansindia الكبد هو أكبر عضو في جسم الإنسان ويؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية. يتم التمثيل الغذائي لجميع الأطعمة التي نأكلها بما في ذلك الكربوهيدرات والدهون والمعادن في الكبد بعد امتصاصها من الأمعاء. ينتج بروتينات مهمة تساعد في تخثر الدم. يعمل الكبد مع الكلى كمرشح يزيل جميع السموم والأحماض من الجسم. كما أنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات السكر المناسبة في الجسم ويعمل أيضًا كعضو تخزين.

ما هو التهاب الكبد؟

التهاب الكبد يعني التهاب الكبد الذي إذا لم يتم الكشف عنه سيؤدي إلى ضرر دائم كبير للكبد ومخاطر على الحياة. الأسباب الأكثر شيوعًا لتلف الكبد هي التهاب الكبد الفيروسي (بشكل رئيسي B و C) والكبد الدهني والكحول. إلى جانب هذه الأسباب ، هناك أكثر من 100 سبب مختلف لتلف الكبد الذي سيؤدي إلى تليف الكبد (المرحلة النهائية من مرض الكبد).

من المهم أن تعرف عن التهاب الكبد الفيروسي تسبب التهاب الكبد B بشكل مباشر في وفيات 10 lakh كل عام على مدى العقود القليلة الماضية. تشير التقديرات إلى أن حوالي 200 كرور من السكان مصابون حاليًا أو سابقًا بالتهاب الكبد B وحوالي 35 كرور من السكان مصابون حاليًا ويحملون فيروس التهاب الكبد B. حوالي 75 ٪ من هؤلاء المصابين في آسيا وأفريقيا. الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد B أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 100 مرة مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالتهاب الكبد.

وبالمثل ، يُقدر أن التهاب الكبد الوبائي سي موجود في 18 كرورًا من السكان في جميع أنحاء العالم وغالبًا ما يتسبب في تلف كبير طويل الأجل للكبد مما يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد بشكل لا رجعة فيه. في الواقع ، 2 من كل 3 وفيات سرطان الكبد مرتبطة بالتهاب الكبد الفيروسي.

أعراض وعلامات التهاب الكبد

الكبد عضو لامع لدرجة أنه يتأقلم حتى يتلف أكثر من 80٪ على الأقل وبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض يكون قد فات الأوان ، وبالتالي فإن الكبد يشبه القاتل الصامت. 9 من كل 10 أشخاص لا يعرفون حتى أنهم مصابون بالفيروس وغالبًا ما يتم التقاطه أثناء إجراء الاختبارات الروتينية لأسباب أخرى.

الأعراض الشائعة التي تظهر عليهم

اصفرار الجلد ومقل العيون (اليرقان).

لون برتقالي غامق أو لون الشاي

غثيان التعب وكبد منتفخ ومؤلّم (الجانب الأيمن من البطن).

هي اليرقان وتورم البطن وتورم الساق وقيء الدم أو البراز الأسود والارتباك والنعاس. تظهر هذه الأعراض فقط عندما يتضرر الكبد بشكل كبير. يتم الكشف عن هذه الفيروسات عن طريق فحص دم بسيط يتم الكشف عن هذه الفيروسات عن طريق فحص دم بسيط ، وهو متاح على نطاق واسع. بمجرد اكتشاف هذه الفيروسات ، سيقوم أخصائي الكبد بتقييم مرحلة الفيروس وأيضًا مقدار الضرر الذي حدث للكبد. بناءً على هذه يمكننا تقديم المزيد من العلاج.

هل هناك أي علاجات متاحة؟

إذا تم التعرف على التهاب الكبد في وقت مبكر ، فإنه يمكن علاجه وأحيانًا يمكن علاجه أيضًا. يمكننا وقف تطور تليف الكبد من خلال التعرف المبكر على هذه الفيروسات والبدء المبكر في تناول الأدوية. هناك أدوية ممتازة متاحة الآن لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي تمامًا ، ما عليك سوى تناول قرص واحد يوميًا لمدة 3 أشهر بشكل عام مع فرصة بنسبة 99 ٪ تقريبًا لعلاج الفيروس تمامًا ، وبالتالي القضاء على خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد في المستقبل. بالنسبة لالتهاب الكبد B ، هناك أيضًا أدوية ممتازة للسيطرة على الفيروس. بالطبع هناك تطعيمات ممتازة متاحة لالتهاب الكبد B و A. في الواقع ، هدف منظمة الصحة العالمية هو جعل عالم التهاب الكبد خاليًا من التهاب الكبد بحلول عام 2030 ويمكن تحقيق ذلك من خلال قيامنا جميعًا بدورنا في التقدم ، والخضوع للفحص والعلاج إذا كان إيجابيًا أو تم تطعيمه إذا كان سلبياً. ونعلم جميعًا أن الوقاية خير من العلاج.