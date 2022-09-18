ازميرالدا سيدي حنيش جوهرة الساحل الشمالي.. شاليهات وفيلل وقصور بتصميمات فاخرة.. وفندق بمواصفات عالمية

يتميز منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، بإطلالة كاملة على شاطئ سيدي حنيش المصنف من أجمل 10 شواطئ في العالم.

ويضم منتجع منتجع S BAY سيدي حنيش الساحل الشمالي فندق من أكبر الفنادق بالساحل الشمالي به 360 غرفة، وشاطئ 800 متر ، ومجمع سكني كبير بمختلف المساحات وفيلات وشاليهات فخمة على أعلى مستوى من التشطيبات والتصميمات.

S BAY جوهرة الساحل الشمالي

ويعد شاطئ سيدي حنيش الساحل الشمالي من أفضل الشواطئ في مصر والعالم ومنطقة سيدي حنيش بلساحل الشمالي مميزة بألوان البحر والرمال، وقريبة من كل الطرق التى تنفذ الآن حتى المطارات منها مطروح والعلمين، ليصبح منتجع S BAY ازميرالدا جوهرة الساحل الشمالي، ومنطقة جذب للسياحة الداخلية والخارجية خاصة أوروبا.

منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي

منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، على 250 فدان والتنفيذ تم بطريقة مختلفة عن التصميمات التقليدية، وكان الأهم مشروع الفندق لضمان الاستثمار وتحقيق أعلى عائد للأستثمار وتقديم كافة الخدمات والرفاهية للضيوف والنزلاء.

11 نموذج من التصميمات العالمية

ويضم منتجع S BAY إزميرالدا باي، 11 نموذج تصميمي مختلف لتلبية كافة احتياجات الأسر المصرية، يبدأ بشاليهات غرفتين وأخرى 3 غرف، بأسعار مناسبة تبدأ من 4 مليون جنيه بقسط 7 سنوات بدون فوائد، ويوجد عدد كبير من النماذج فيلات بمساحات مختلفة، فضلا عن الوحدات ومنطقة الخدمات.

منتجع S BAY إزميرالدا باي يوجد به جزيرة فخمة بتصميم عالي وخصوصية للنزلاء، ومحاطة بنباتات نادرة وملائمة للبيئة والمنطقة المحيطة، ويوجد خدمات مثل المطاعم ومركز تجاري وخروجات للعائلات، وملاعب رياضية، ويوجد 7 مصاطب متدرجة أمام البحر.

منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي

تسليم الوحدات متشطبة ومفروشة

وتسهيلًا على عملاء إزميرالدا باي، يتم تسليم كافة الشاليهات والفيلات متشطبة بالكامل"، كما تتوافر خدمات فرش الشاليهات والفيلات على أرقى المستويات.

وتتمتع مجموعة كليوباترا للاستثمار العقاري بتاريخ كبير وسمعة عالمية في مجال التطوير العقاري، منذ بدأ رجل الصناعة محمد أبو العينين الولوج إلى القطاع العقاري والسياحي باستثماراته الضخمة، مستعينا بالتحديث والتطوير المواكب للحداثة والتقدم.

منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي

للحجز ومزيد من المعلومات

للحجز ومزيد من المعلومات عن منتجع S Bay– إزميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، يمكن زيارة الموقع Www.sbayresort.com أو الاتصال بالخط الساخن 19778.

