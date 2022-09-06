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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي| رفاهية تناسب الجميع.. وخصوصية تامة لكل العملاء

منتجع S BAY ازميرالدا
منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

وقع الاختيار على مكان مشروع منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، بمعايير دقيقة خاصة المكان الذي ينفذ عليه المشروع السياحي وبأعلى درجات الجودة والخدمات المقدمة للنزلاء.

ازميرالدا باي سيدي حنيش.. رفاهية تناسب الجميع

ويقدم منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، خدمات وبرامج يومية ترفيهية ورياضية 
مختلفة  فضلا عن الألعاب المائية والبحرية تناسب جمبع الفئات العمرية وفرق متخصصة لعمل أنشطة صيفية 
وحفلات وبرامج وضعت لتقديم الخدمات، مع ميزة الخصوصية للنزلاء للكبار والصغار.

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كل الطرق تؤدي إلى S BAY| منتجع ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي.. الأقرب في الوصول.. الأفضل في الرفاهية.. الأرقى في مصر

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ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي.. فرصة ذهبية للاستمتاع بأجمل شواطئ العالم بأرقى منتجع ترفيهي سكني في مصر

ويتميز S BAY إزميرالدا باي، بمجموعة حمامات سباحة، وجاكوزي، وأكبر نادي صحي على مستوى 
الساحل الشمالي مجهز بأفضل أجهزة من قبل أفضل شركات تحت إدارة وتصميم ألماني، فضلا عن منطقة 
خاصة بألعاب للأطفال بقدر كبير من الحماية والأمان.

ويستهدف منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، جمبع الفئات والطبقات الاجتماعية 
لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية بمختلف الخدمات، خاصة أن الفندق داخل المنتجع على مساحة 42 فدان، ولا يوجد تميز بين النزلاء والخدمة مقدمة بشكل متميز فوق كل التوقعات.

تصميم عالمي بخصوصية تامة للعملاء

ويوجد في منتجع S BAY ازميرالدا باي مطعم رئيسي يقدم كافة الوجبات والأكلات العالمية، فضلا عن 
المطاعم الأخرى لتقديم الأكلات البدوية والآسيوية والهندية والإيطالية تحت إدارة شيفات متخصصين، وهناك 
مطعم متخصص لتقديم أشهى أنواع الأسماك، لتقديم خدمة فندقية راقية تناسب كل النزلاء والسائحين بمختلف 
جنسياتهم وعاداتهم.

منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ويتميز منتجع S BAY ازميرالدا باي، بالخصوصية التامة التي تمت مراعاتها أثناء التصميم بحيث تكون 
هناك مسافات بين المباني والشاليهات، والفندق أيضا يضم غرف غير مكشوفة بمساحات بينهم، باستخدام أحدث 
التقنيات والتصميمات العالمية من خلال لجنة متخصصة وعمل تجارب سواء للأجهزة والمفروشات لتقديم الجودة 
والخدمة المطلوبة.

قاطرة السياحة في الساحل الشمالي| ازميرالدا باي سيدي حنيش أرقى منتجع ترفيهي بخدمات فندقية عالمية وأسعار مناسبة

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي.. فرصة ذهبية للاستمتاع بأجمل شواطئ العالم بأرقى منتجع ترفيهي سكني في مصر

القائمون على منتجع S BAY ازميرالدا باي، يتعاملون مع النزلاء بفكرة أنهم أصحاب المنتجع ولهم الحق 
والحرية باستخدام كافة الخدمات، ويتميز المنتجع بقرب عدد  من المطارات وهي مطار مطروح والعلمبن وبرج العرب.

منتجع S Bay مالديف الشرق الأوسط 

منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

على شاطئ من أجمل 10 شواطئ في العالم، بمياهه التركوازية الصافية، وبتصميم مستوحى من ورقة شجرة اللوتس، يقع منتجع smeralda  إزميرالدا، أو ما يعرف بـ الشرق الأوسط، أحدث وأرقي مشروع سكني – فندقي – ترفيهي، لمجموعة كليوباترا للتنمية العقارية في الساحل الشمالي، أسسُ بعقلية مستنيرة تستشرف العالمية ويجمع في تفاصيله كل ما تحمله التكنولوجيا من أنماط الترفيه، وما يستوعبه الخيال من فنون التصميم وروعة التشييد.

7 مصاطب لرؤية بانورامية كاملة للبحر 

وتم تقسيم كل منطقة في المشروع بنوعية مخصصة من التصاميم للمحافظة على تجانس العملاء حيث كل الوحدات لها رؤية بانورامية كاملة على البحر بسبب وجود 7 مصاطب ومستويات متدرجة للتصميم تُمكن الجميع من الاستمتاع بالبحر من كل الإتجاهات.

منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

كما توجد وحدات دايركت أكسس – ومنطقة مخصصة لها على اللاجون، وكل جزيرة في اللاجون لديها منطقة خاصة بها تتوفر فيها خدماتها مثل الكلوب هاوس و خدمات أخرى، كما توجد عندنا وحدات في وسط البوتانيكال جاردنز التي تتميز بوجود نباتات كثيفه ونادره و ملائمه للبيئة الخاصة بالمشروع و شاطئ سيدي حنيش.

أسعار ازميرالدا باي سيدي حنيش

تبدأ أسعار الشاليهات في ازميرالدا باي من 4 ملاين جنيه، ويمكن التقسيط على 7 سنوات بدون فوائد، وأهم ما يميز مشروع إزميرالدا، بجانب طبيعته الخلابة التي تضاهي أرقى المنتجعات العالمية، تنوع الوحدات التي تبدأ بالشاليهات الغرفتين وتزيد على حسب المساحة و الموقع والفيو الخاص بكل وحدة، لتصل إلى شاليهات 3 غرف و تاون هاوس و توين فيلا و فيلات مستقله وفيلات وقصور في أول صف مباشرة على البحر، بالطلب المحدد وكذلك تتحدد الأسعار على حسب المساحات المطلوبة ونوعية الوحدة وموقعها ومساحتها، بمقدم 10% وتقسيط حتى 7 سنوات بدون أي فوائد.

للحجز ومزيد من المعلومات..

للحجز ومزيد من المعلومات عن منتجع S Bay– إزميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، يمكن زيارة الموقع Www.sbayresort.com أو الاتصال بالخط الساخن 19778.

 

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