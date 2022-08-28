قاطرة السياحة في الساحل الشمالي| ازميرالدا باي سيدي حنيش أرقى منجع ترفيهي بخدمات فندقية عالمية وأسعار مناسبة

يتميز منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي «مالديف الساحل الشمالي» بالرمال الذهبة والبحر الصافي، ومنتجع S BAY واحد من أفضل المشروعات بالساحل الشمالي، فضلا عن الخدمات الترفهية المقدمة فيه.

أضخم مشروع في الساحل الشمالي

ويقام مشروع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، على مساحة 250 فدان، ويعتبر أضخم مشروع في الساحل الشمالي، والفندق على مساحة 48 فدان به من 350 لـ 370 غرفة جميع الغرف تطل على البحر مباشرة بزوايا مختلفة.

قاطرة السياحة بالساحل الشمالي

يعتبر مشروع S BAYازميرالدا باي قاطرة السياحة في مصر، لجذب السياحة، وبه خدمة فندقية على أعلى مستوى، ومتوقع استقبال افواج سياحية من الدول الاوروبية وامريكا لدفئ المنطقة، وهذا ما يميز مشروع S BAY إزميرالدا باي عن الاخرين.

منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

مطاعم من حول العالم

ويميز مشروع S BAY ازميرالدا باي المطاعم المختلفة التي تضم مطاعم بدوية وعربية وشرقية بخدمات ممتازة، فضلا عن الأكلات الغربية، والمطابخ الأخرى بمشاركة الشيفات المتخصصة في الطهي المصري واللبناني والإيطالي وغيرها من المطابخ بالطرق المختلفة.

أسعار مناسبة

ويتميز أيضا منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي بالأسعار المناسبة مقارنة بالأماكن الأخرى في المنطقة، خاصة أن كل المباني أمام البحر مباشرة، ومتوفر كل شئ، وتقديم الخدمات على أعلى مستوى تحت إدارة أجنبية.