عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قاطرة السياحة في الساحل الشمالي| ازميرالدا باي سيدي حنيش أرقى منجع ترفيهي بخدمات فندقية عالمية وأسعار مناسبة

منتجع S BAY ازميرالدا
منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

يتميز منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي «مالديف الساحل الشمالي» بالرمال الذهبة والبحر الصافي،  ومنتجع S BAY واحد من أفضل المشروعات بالساحل الشمالي، فضلا عن الخدمات الترفهية المقدمة فيه.

أضخم مشروع في الساحل الشمالي

ويقام مشروع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، على مساحة 250 فدان، ويعتبر أضخم مشروع في الساحل الشمالي، والفندق على مساحة 48 فدان به من 350 لـ 370 غرفة جميع الغرف تطل على البحر مباشرة بزوايا مختلفة.

txt

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي.. فرصة ذهبية للاستمتاع بأجمل شواطئ العالم بأرقى منتجع ترفيهي سكني في مصر

txt

منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي.. 1600 وحدة سكنية بإطلالة رائعة على أجمل شواطئ العالم.. فيديو وصور

قاطرة السياحة بالساحل الشمالي 

يعتبر مشروع S BAYازميرالدا باي قاطرة السياحة في مصر، لجذب السياحة، وبه خدمة فندقية على أعلى مستوى، ومتوقع استقبال افواج سياحية من الدول الاوروبية وامريكا لدفئ المنطقة، وهذا ما يميز مشروع S BAY إزميرالدا باي عن الاخرين.

منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

مطاعم من حول العالم 

ويميز مشروع S BAY ازميرالدا باي المطاعم المختلفة التي تضم مطاعم بدوية وعربية وشرقية بخدمات ممتازة، فضلا عن الأكلات الغربية، والمطابخ الأخرى بمشاركة الشيفات المتخصصة في الطهي المصري واللبناني والإيطالي وغيرها من المطابخ بالطرق المختلفة.

أسعار مناسبة

ويتميز أيضا منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي بالأسعار المناسبة مقارنة بالأماكن الأخرى في المنطقة، خاصة أن كل المباني أمام البحر مباشرة، ومتوفر كل شئ، وتقديم الخدمات على أعلى مستوى تحت إدارة أجنبية.

منتجع S BAY S Bay ازميرالدا باي إزميرالدا باي سيدي حنيش إزميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي الساحل الشمالي سيدي حنيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

نشرة الرياضة .. ميدو يحذر : اللي حضر شيكابالا يصرفه .. وفيتوريا يختار 3 لاعبين من الأهلي لمعسكر منتخب مصر .. وشوبير يكشف المسئول عن المدرب الجديد للأهلي

المدرب هدد بالرحيل.. زيزو يثير أزمة في نادي نانت الفرنسي

ترشيحاتنا

روسيا في مأزق.. ماذا يعني قرار بوتين زيادة عدد قوات الجيش؟

ميدو: بحذر الأهلاوية من شيكابالا.. وأمير مرتضى كسب سيد عبدالحفيظ

قصة كفاح سلمى الشماع وبدايتها في التليفزيون بـ 17 جنيهاً |نوستالجيا

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

هل تتصاعد أزمة بين بكين وواشنطن بعد مرور سفن أمريكية في مضيق تايوان

وفر فلوس آيفون.. أفضل هاتف أندرويد من Asus بسعر مناسب ومواصفات خيالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذيرات لمرضى القلب لتجنب الإكثار في تناول البيض

سقوط الركاب من "قطر الموت" في مدينة ملاهي أمريكية

بـ 5 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن مشروب خارق للتخسيس والبشرة

الملكة رانيا الأكثر جدلا.. أسعار خرافية لـ إطلالات المشاهير خلال الإسبوع

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ