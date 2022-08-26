ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي.. فرصة ذهبية للاستمتاع بأجمل شواطئ العالم بأرقى منتجع ترفيهي سكني في مصر

للباحثين عن الرفاهية، والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة والمياة الفيروزية النقية على شاطئ من أجمل 10 شواطئ في العالم.. عنوان واحد فقط يجمع كل هذا الجمال في مكان واحد.. إزميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي - S Bay سيدي حنيش.

S Bay حياة سلسة.. ممتعة.. مناسبة للجميع

إزميرالدا سيدي حنيش.. هنا الحياة تتخذ نمطًا مختلفًا من الرفاهية التي تتداخل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة، لتبدو سلسة في تفاصيلها، ممتعة في التعايش معها، ومناسبة لكافة الفئات العمرية والعائلات.

منتجع ازميرالدا باي يقع في "جوهرة البحر الأبيض المتوسط" أو ما يُعرف بـ مالديف الشرق الأوسط، على شاطئ سيدي حنيش الخلاب المصنف عالميًا من أجمل 10 شواطئ، حيث يضيف المنتجع للمكان جمالًا إضافيًا وخدمات فندقية رفيعة وحياة تدب بالحيوية والنقاء.

مستوى فخم من الخدمات الفندقية

يمثل منتجع إزميرالدا طفرة في الفندقة السياحية في مصر، حيث انتهت الأعمال الخاصة بالفندق والريزورت، حيث يستهدف الفندق عملاء الـ 5 نجوم ويستهدف العملاء من الأسواق العالميه و بالأخص أوروبا، بجانب الشريحه الكبيرة من المصريين الباحثين عن هذا النوع ده من المستوى الفخم و الخدمات المميزة.

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ولشركة كليوباترا العقارية، باع طويل في امتلاك و تشغيل أكثر من ريزورت في اهم المناطق السياحيه في مصر مثل شرم الشيخ ومكادي بالغردقة، ومرسى علم.

عبقرية الـ 7 مصاطب.. كل الوحدات ترى البحر

منتجع إزميرالدا المُقام على مساحة على مساحة 250 فدان بطول 800 متر على البحر، تبرز روعة التصميم فيه حيث أن كل وحداته ترى البحر، وتننوع الوحدات من حيث التصميم والمساحة حيث يحتوي على 1600 وحدة بـ 11 نموذج تصميمي، بالإضافة إلى الغرف الفندقية، ليناسب شرائح مختلفه من العملاء سواء عائلات صغيره أو عائلات كبيره بمختلف الأعمار.

وكل الوحدات لها روؤيه بانورامية كاملة على البحر بسبب وجود 7 مصاطب للمشروع تُمكن الجميع من الاستمتاع بالبحر من كل الإتجاهات.

كما توجد وحدات دايركت أكسس – ومنطقه مخصصه لها على اللاجون، وكل جزيره في اللاجون لديها منطقه خاصة بها تتوفر فيها خدماتها مثل الكلوب هاوس و خدمات أخرى، كما توجد عندنا وحدات في وسط البوتانيكال جاردنز التي تتميز بوجود نباتات كثيفه ونادره و ملائمه للبيئة الخاصة بالمشروع و شاطئ سيدي حنيش.

شاليهات وفيلل وقصور.. تقسيط بدون فوائد

يتيح المشروع للعملاء جميع أنواع الوحدات، حيث تبدأ بالشاليهات الغرفتين وتزيد على حسب المساحة والموقع و الفيو الخاص بكل وحدة، لتصل إلى شاليهات 3 غرف و تاون هاوس و توين فيلا و فيلات مستقله وفيلات وقصور في أول صف مباشرة على البحر، بالطلب المحدد وكذلك تتحدد الأسعار على حسب المساحات المطلوبة ونوعية الوحده وموقعها ومساحتها، بمقدم 10% وتقسيط حتى 7 سنوات بدون أي فوائد.

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

وتسهيلًا على عملاء إزميرالدا باي، يتم تسليم كافة الشاليهات والفيلات متشطبة بالكامل"، كما تتوافر خدمات فرش الشاليهات والفيلات على أرقى المستويات.

ويخاطب المشروع شريحه كبيرة جدا من العائلات الراقيه التي تبحث على الرفاهيه المنتقاة ومصايف عائلية فخمة بخدمات عالية مستمرة طول العام بكل وسائل الترفيه الراقي والخدمات المميزة الفندقية.

جائزة "لاكشري لايف ستايل" العالمية

وحاز منتجع SBay Sidi Heneish إس باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، على جائزة لاكشري لايف ستايل Luxury Lifestyle Awards العالمية، كأفضل مشروع سياحي سكني فاخر للعام 2021، ليصبح أول مشروع مصري يحصل على جائزة عالمية في هذه الفئة.

وقال ألكسندر تشيتشيكوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "Luxury Lifestyle Awards" إن كليوباترا للتنمية العقارية بسمعة لا تشوبها شائبة، وأداء مهني احترافي مشهود له. ويسعدنا الاحتفال بفوز كليوباترا للتنمية العقارية بجائزة Luxury Lifestyle Awards لفئة أفضل مشروع سكني فاخر عن مشروع إس باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، وننتهز الفرصة لنقدم أحر تهانينا على تحقيق إنجاز رائع كهذا وتتويج جهودكم".

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي



