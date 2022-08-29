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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كل الطرق تؤدي إلى S BAY| منتجع ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي.. الأقرب في الوصول.. الأفضل في الرفاهية.. الأرقى في مصر

منتجع S BAY ازميرالدا
منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

يقدم منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي كافة الخدمات للسائحين الأجانب والعرب، ويوفر المشروع وفر فرص عمل لكثير من الشباب والجهات المختلفة، فضلا عن جذب السياحة والدخل القومي.

S BAY سيدي حنيش.. الأفضل في الساحل الشمالي 

ويضم منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي الأرقى في مصر والساحل الشمالي، الفنادق والمشروع السكني والتسويق والتجهيزات وعمليات النقل، وهناك عدد من المشروعات السياحية الأخرى التابعة في الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ ومنتجع S BAY يعتبر المشروع الرابع لشركة كليوباترا العقارية.

وينفذ منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، بخبرة عالمية وتقديم خدمات ممتازة لراحة العملاء والزائرين، ليتكون المشروع السكني بـ 11 مستوى ليتوافق مع كافة الفئات، للاستمتاع بالطبيعة في المنتجع، و S BAY إزميرالدا هوالأفضل بين المنتجعات المحيطة في الساحل الشمالي.

كل الطرق تؤدي إلى ازميرالدا باي 

ويتميز منتجع S BAY إزميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، بالوصول إليه من خلال 3 طرق مختلفة وهم : طريق الضبعة، وطريق اسكندرية، وطريق وادي النطرون العلمين، في مدة قصيرة، فضلا عن مطار مطروح.

منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ويتميز البحر في منتجع S BAY إزميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، بالمياه الصافية بلا صخور والرمال الناعمة، وتقديم الخدمات الترفهية والحفلات التي تقدم للزائرين على أعلى مستوى بالطريقة المناسبة لعادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية من خلال منظومة متكاملة.

أعلى مستوى من الخدمة الفندقية 

ويقدم منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، أعلى مستوى من الخدمة، وبه شاطئ بمساحة 800 متر، و370 غرفة فندقية 1600 وحدات سكنية بين شقق وفيلات، ومركز تجاري، وتوفر كافة الخدمات داخل المنتجع، لتقديم الرفهية والخدمات للجميع.

منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

جائزة "لاكشري لايف ستايل" العالمية

وحاز منتجع SBay Sidi Heneish إس باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، على جائزة لاكشري لايف ستايل Luxury Lifestyle Awards العالمية، كأفضل مشروع سياحي سكني فاخر للعام 2021، ليصبح أول مشروع مصري يحصل على جائزة عالمية في هذه الفئة.

منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

وقال ألكسندر تشيتشيكوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "Luxury Lifestyle Awards" إن كليوباترا للتنمية العقارية بسمعة لا تشوبها شائبة، وأداء مهني احترافي مشهود له. ويسعدنا الاحتفال بفوز كليوباترا للتنمية العقارية بجائزة Luxury Lifestyle Awards لفئة أفضل مشروع سكني فاخر عن مشروع إس باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، وننتهز الفرصة لنقدم أحر تهانينا على تحقيق إنجاز رائع كهذا وتتويج جهودكم".

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قاطرة السياحة في الساحل الشمالي| ازميرالدا باي سيدي حنيش أرقى منتجع ترفيهي بخدمات فندقية عالمية وأسعار مناسبة

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ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي.. فرصة ذهبية للاستمتاع بأجمل شواطئ العالم بأرقى منتجع ترفيهي سكني في مصر

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منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي.. 1600 وحدة سكنية بإطلالة رائعة على أجمل شواطئ العالم.. فيديو وصور

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عزة مصطفى عن ازميرالدا باي: سيدي حنيش من أفضل 10 شواطئ في العالم

للحجز ومزيد من المعلومات 

للحجز ومزيد من المعلومات عن منتجع S Bay– إزميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، يمكن زيارة الموقع www.sbayresort.com أو الاتصال بالخط الساخن 19778

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