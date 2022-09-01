تكنولوجيا الـ 5G في الفكر والتصميم| منتجع ازميرالدا باي سيدي حنيش.. رفاهية بلا حدود وأسعار بلا منافس

يقدم منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، خدمات تكنولوجية على أعلى مستوى، لتقديم كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا، خاصة التكنولوجيا المتطورة في أمريكا واليابان، وهذا ما يميز المشروع عن غيره في الساحل الشمالي.

ويسهل منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، الخدمات التكنولجية المتطورة المقدمة لأن الإدارة حريصة على تنفيذ نموذج مصري ينافس دول العالم، بجانب فتح باب السياحة والاسثتمار.

تكنولوجيا الـ 5G في الفكر والتصميم

إزميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، الأول من نوعه الذي يستخدم الـ 5G للمدن في الفكر والتصميم واستخدام الطاقة والتكنولوجيا، ويستهدف الباحثين عن نمط جديد للحياة قائم على أحدث النظم العصرية الدامجة بين حداثة التقنية ورفاهية الإقامة، وإنسانية المكان، حيث يُناسب جميع الفئات العمرية والشباب الذين يجدون متسعا من الخصوصية والهدوء والاستجمام وسهولة التنقل والاستمتاع بجمال الطبيعة وانسيابية الحركة.

أفضل مكاتب التصميم في العالم

وتم وضع أسس من قبل الإدارة لاختيار مكان مشروع منتجع S BAY ازميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، بمعايير دقيقة خاصة المكان الذي ينفذ عليه المشروع السياحي وبأعلى درجات الجودة والخدمات المقدمة للنزلاء والرفاهية.

S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ويشارك في المشروع أفضل المكاتب في الولايات الأمريكية في تصميم الفندق، باختيار أكبر مكتب مصمم المعماري في أمريكا، كما حصل المشروع على جائزة أفضل تصميم معماري في الساحل الشمالي للفنادق.

ووقع الاختيار على JZMK كبرى الشركات الأمريكية العالمية، بعد مسابقة بين شركات من إنجلترا وإيطاليا وأمريكا والإمارات ومصر، لاستكمال مرحلة التطوير الشامل لإجمالي مساحة المشروع، حيث تم توقيع شراكة استراتيجية دولية بين مجموعة كليوباترا للتنمية العقارية، وشركة JZMK العالمية، لتخطيط وتصميم أكبر مقصد سكني فندقي ترفيهي في منطقة سيدي حنيش.

S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ويضم الفندق في المشروع 360 غرفة على مساحة 42 فدان، لتوفير الخصوصية وتوفير كلفة المميزات للنزلاء في الفندق، وكل الغرف مصممة لتطل على البحر بزوايا معينة في اتجاة الرياح.

رفاهية غير محدودة.. لجميع الأعمار

ويتميز S BAY إزميرالدا باي، بمجموعة حمامات سباحة، وجاكوزي، وأكبر نادي صحي على مستوى الساحل الشمالي مجهز بأفضل أجهزة من قبل أفضل شركات تحت إدارة وتصميم ألماني، فضلا عن منطقة خاصة بألعاب للأطفال بقدر كبير من الحماية والأمان.

وتضع الغدارة برامج يومية ترفيهية لكل الفئات العمرية، ومجموعة من الألعاب البحرية للاستمتاع، وفريق متخصص للحفلات سواء للكبار والصغار، لتقديم خدمات ومميزات للنزلاء سواء الغرف او الشاطئ، والأسعار تناسب كل المستويات.

فيلا S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

أسعار S BAY إزميرالدا باي

أهم ما يميز مشروع إزميرالدا، بجانب طبيعته الخلابة التي تضاهي أرقى المنتجعات العالمية، تنوع الوحدات التي تبدأ بالشاليهات الغرفتين وتزيد على حسب المساحة و الموقع والفيو الخاص بكل وحدة، لتصل إلى شاليهات 3 غرف و تاون هاوس و توين فيلا و فيلات مستقله وفيلات وقصور في أول صف مباشرة على البحر، بالطلب المحدد وكذلك تتحدد الأسعار على حسب المساحات المطلوبة ونوعية الوحدة وموقعها ومساحتها، بمقدم 10% وتقسيط حتى 7 سنوات بدون أي فوائد.

للحجز ومزيد من المعلومات

للحجز ومزيد من المعلومات عن منتجع S Bay– إزميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، يمكن زيارة الموقع www.sbayresort.com أو الاتصال بالخط الساخن 19778