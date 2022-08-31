ازميرالدا باي سيدي حنيش .. أكبر مشروع استثماري بالساحل الشمالي لاستيعاب السياحة الداخلية والخارجية بخدمات 5 نجوم

يتميز منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي كافة الخدمات داخل المشروع، فضلا عن الخدمات الاضافية الخاصة للترفيه والأستمتاع بالإجازة، ويضم المنتجع عددة جذر في المشروع السكني.

مساحة 250 فدان وفندق على 48 فدان

ومنتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، مشروع مصري ضخم به إستثمارات بمليارات الجنيهات على مساحة 250 فدان، منهم فندق على 48 فدان، وهو واحد من أكبر الفنادق الموجدودة في هذه المنطقة لاستيعادب حركة الطلب على السياحة الداخلية والخارجية بخدمات مميزة 5 نجوم.

منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

ويُعد منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، في مقدمة الأماكن الجاذبة للسياحة، داخل مصر وخارجها طوال العام، وسيكون هناك حركة طلب للسياحة في الفترة القادمة في أماكن مختلفة سواء في الفندق او التجمع السكني او القرى بأفضل الخدمات المميزة تحت إشراف ادارة أجنبية متخصصة.

7 مصاطب متدرجة لرؤية البحر من كل الاتجاهات

ويضم منتجع S BAY إزميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، مجموعة شاليهات و 7 مصاطب متدرجة نُفذت على أعلى مستوى من التصميمات المطلة على البحر مباشرة، ومن أهم المميزات بالمشروع أن كافة الوحدات والشاليهات او الفيلات او الوحدات تطل على البحر.

وينفذ منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، بخبرة عالمية وتقديم خدمات ممتازة لراحة العملاء والزائرين، ليتكون المشروع السكني بـ 11 مستوى ليتوافق مع كافة الفئات، للاستمتاع بالطبيعة في المنتجع، و S BAY إزميرالدا هوالأفضل بين المنتجعات المحيطة في الساحل الشمالي.

أحدث وأرقى مشروع سكني ترفيهي في مصر

ومنتجع smeralda إزميرالدا باي ، أحدث وأرقي مشروع سكني – فندقي – ترفيهي، لمجموعة كليوباترا للتنمية العقارية في الساحل الشمالي، أسسُ بعقلية مستنيرة تستشرف العالمية وفقا لرؤية النائب محمد أبو العينين – رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوبترا، الذي أكد أن المشروع ينطلق بفكر الحاضر وطموح المستقبل، ويجمع في تفاصيله كل ما تحمله التكنولوجيا من أنماط الترفيه، وما يستوعبه الخيال من فنون التصميم وروعة التشييد.

إنسانية التصميم وروعة التشييد

«ازميرالد باي الساحل الشمالي»، الأول من نوعه الذي يستخدم الـ 5G للمدن في الفكر والتصميم واستخدام الطاقة والتكنولوجيا، ويستهدف الباحثين عن نمط جديد للحياة قائم على أحدث النظم العصرية الدامجة بين حداثة التقنية ورفاهية الإقامة، وإنسانية المكان، حيث يُناسب جميع الفئات العمرية والشباب الذين يجدون متسعا من الخصوصية والهدوء والاستجمام وسهولة التنقل والاستمتاع بجمال الطبيعة وانسيابية الحركة.

منتجع S BAY ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي

وفي التصميم تم مراعاة استغلال طبيعة الأرض المنخفضة والمرتفعة، بحيث يضمن للعملاء في جميع وحداته رؤية بانورامية على البحر، في نموذج غير مسبوق لنسخة عصرية أكثر جمالا من ساحل كوستا إزميرالدا costa smeralda على ضفاف جزيرة ساردينيا الإيطالية، وتليق المساحات والأشكال بكل الدخول حيث تتنوع بين وحدات سكنية صغيرة، ومتوسطة، وفيلل وقصور.

موقع متميز على أفضل شواطئ العالم

ويتخذ منتجع smeralda موقعا جذابا لسهولة الوصول، حيث يقع بين مطاري مدينة العلمين الجديدة ومدينة مطروح، وعلى طريق مدينة رأس الحكمة، توافر كل الإمكانات المتاحة لضمان أعلى قدر من الرفاهية والاستجمام وفقا للمعايير العالمية.

ووقع الاختيار على منطقة سيدي حنيش لطبيعتها الساحرة وشواطئها المصنفة كأحد أجمل 10 شواطئ في العالم.

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