حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
الأرصاد تحذر سكان القاهرة الكبرى وشمال الصعيد من ظاهرة جوية صباح غدٍ
أنا مش شبه أهلي.. أسماء جلال: أنا بحب اسم سوسو مش سم سم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 15-11-2025
إسبانيا تكتسح جورجيا برباعية وتقترب من تأكيد تأهلها إلى مونديال 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عميدة آداب عين شمس تستقبل مدير شراكات جامعة إيسكس البريطانية لتعزيز التعاون

حسام الفقي

استقبلت عميدة كلية الآداب  بجامعة عين شمس الدكتورة حنان كامل، Dr Konstantinos Kalliris، مدير شراكات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة University of Essex، في زيارة تمهيدية تهدف إلى بناء جسور تعاون أكاديمي وثقافي بين الكليتين.
وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د حنان كامل عميدة كلية الآداب، وبحضور أ.د ياسين الشاذلى عميد كليةالحقوق ،أ.د حاتم ربيع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أ.د  نادية حشيش - قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، والتي ستتولى التنسيق والتواصل بين الجامعتين عبر البريد الإلكتروني لضمان استمرار الحوار الأكاديمي وتبادل الخبرات.
خلال اللقاء أكدت أ.د حنان كامل على سعى  الكلية الدائم  إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع الجامعات الدولية، ليتمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة في مختلف المجالات."
 خلال اللقاء استعرض الطرفان البعد التاريخي لكل جامعة، إذ تأسست جامعة Essex البريطانية عام 1963، بينما أنشئت جامعة عين شمس عام 1950، وتعرف كل منهما على أقسام الكليات المختلفة وأنشطتها العلمية وطرق التدريس المتبعة، في جو يعكس روح التفاهم والرغبة المشتركة في تبادل الخبرات .

وشهد اللقاء مناقشات حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي، من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس بالحضور الفعلي أو عبر منصات التعلم الإلكتروني، وتوسيع أطر البحث العلمي المشترك، وإتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، ويقوي أواصر التواصل الثقافي والأكاديمي بين البلدين.
وفي ختام الزيارة، قامت العميدة بتسليم ضيف الكلية درعًا تذكاريًا، وتم التقاط صور تذكارية لتوثيق هذه الخطوة الهامة نحو توطيد شراكات ثقافية وأكاديمية دولية.

