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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكيد كبير.. حسام حسن يُعلق على اسم المدرب المرشح لتدريب الأهلي

حسام حسن
حسام حسن

أبدى حسام حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق ومدرب المصري السابق، رأيه في المدرب المرشح لتدريب النادي الأهلي خلفاً لسواريش.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر في برنامج اللعيب: “النادي الأهلي بإمكانياته الكبيرة قادر على اختيار مدير فني أجنبي أفضل من المدربين السابقين الذين تولوا تدريب الفريق”.

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وتابع: “النادي الأهلي محتاج مدرب كبير، حتى لو لأول مرة يدرب في مصر، ولكن محتاج إنه يعرف إمكانيات اللاعبين”.

وأضاف: “الأندية الكبيرة تعيد ترتيب أوراقها سريعًا بعد الإخفاقات والهبوط في المستوى، وقادرين على العودة للفوز بالبطولات في أسرع وقت، وهذا الذي عاهدناه من الأهلي والزمالك لأن تلك الأندية يجب أن تكون في المقدمة وهذا حق الجماهير عليهم”.

رأي حسام حسن في المدرب المرشح لتدريب الأهلي

وعن لوران بلان، واصل: “أكيد مدرب كبير ولاعب كبير، وسبق له تولى تدريب أندية كبيرة في فرنسا وأعتقد أنه درب منتخب فرنسا”.

وأتم: “بلان بعيد منذ فترة عن التدريب، ولكنه لديه خبرات كبيرة كمدرب والنادي الأهلي محتاج مدرب مثله”.

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