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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي و محمود حافظ يبدآن تصوير أولى مشاهد جروب الماميز

صدى البلد

بدأ اليوم الخميس تصوير أولى مشاهد فيلم "جروب الماميز" الذي يضم مجموعه كبيره من نجوم الفن وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصة بالعمل .

وحضر أول يوم التصوير بطلة العمل النجمة روبي والنجم محمود حافظ ومنتج العمل محمد رشيدي و المخرج عمرو صلاح وكانت اولي المشاهد الذي تجمع بين روبي ومحمود حافظ .

"جروب الماميز" بطوله كلا من روبي و غاده عادل وريم مصطفي و بيومي فؤاد و محمود حافظ وتأليف غاده عبد العال وايهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح .

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وقد صرح "رشيدي" انه من المقرر تصوير الفيلم خلال الأيام القادمة داخل العديد من اللوكيشنات المختلفة داخل القاهرة وخارجها وان الفيلم يدور في اطار كوميدي اجتماعي وسيلاقي إعجاب نسبة كبيرة من المجتمع العربي .

بيومي فؤاد محمود حافظ نجوم الفن ريم مصطفي عبد العال

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