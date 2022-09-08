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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

المطربة بوسي
المطربة بوسي

حذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد انباء طلاقهما باستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت منها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.

طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.

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ولم تخرج بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضا.

وبتتبع حساب هشام ربيع عبر انستجرام، اتضح أنه ألغى متابعة زوجته بوسي، في الوقت الذي قامت فيه زوجته الأولى «منة محمد» بإعادة متابعته مجددا.


هجوم السوشيال ميديا على بوسي

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوسي، حيث رفضوا تصرفها بالغياب عن دفن والدها ، مؤكدين أن مع الموت تنتهي كافة الخلافات.

وكان والد بوسي قد وجه لها آخر كلماته، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية قائلا: ،”معزمتنش على الفرح حسبي الله ونعم الوكيل فيكي مش مسامحك ليوم الدين.

وفاة والد بوسي شلبي

أعلنت الممثلة الشابة برلنتى فؤاد، عبر حسابها على “فيسبوك” خبر وفاة والد بوسي "محمد شعبان"، قائلة: "خبر حزين جدا لا إله إلا الله.. ربنا يرحمك يا عم محمد يا طيب، كان قلبك حاسس، رحت عند ربنا اللي أحسن من الكل.. عم محمد شعبان والد المطربة بوسي، ادعوله بالله عليكم".

وجاءت وفاة محمد شعبان، والد المطربة الشعبية بوسي، هادئة داخل منزله بمنطقة شارع الحمام عقب تعرضه لأزمة صحية نظرا لكبر السن.

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