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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وفاة إليزابيث .. أبرز التغيرات المتوقع حدوثها في بريطانيا مع الملك الجديد

إليزابيث وتشارلز
إليزابيث وتشارلز

أعلن قصر باكنجهام أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة لبريطانيا منذ عام 1952، وتوفيت عن عمر ناهز 96 عاما، ليصبح ابنها الأكبر تشارلز الثالث ملكا على البلاد.

ويصبح ملك بريطانيا الملك الدستوري لـ16 دولة من مجموع 53 من دول الكومنولث التي يرأسها، فهو ملك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهو رئيس الكومنولث وملك 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، وباربادوس، وباهاماس، وغرينادا، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، وتوفالو، وسانت لوسيا، وسانت فينسنت والغرينادين، وبليز، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس.

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وبتولي تشارلز عرش المملكة المتحدة فإن بريطانيا سوف تشهد تغيرات كبيرة في بعض جوانب الحياة اليومية، لعل أبرزها هو النشيد الوطني والعملات المعدنية.

العملات والطوابع

من المقرر أن يوضح وجه الملك تشارلز على العملات المعدنية المسكوكة والأوراق النقدية المطبوعة حديثا، إذ تظهر صورة من يتولى العرش على العملة البريطانية. وستظل العملات المعدنية والأوراق النقدية القديمة قيد التداول حتى يتم استبدالها تدريجيا بمرور الوقت.

كما ستُحدَّث الطوابع البريدية ليكون عليها صورة الملك الجديد تشارلز الثالث.

الرمز الملكي

سوف يتغير الرمز الملكي، وهو العلامة التي يستخدمها الملك أو الملكة. وكان رمز الملكة الراحلة هو (إي 2 آر)، وكان يظهر أسفل صورة لتاج الملك القديس إدوارد.

وتتم طباعة الرمز في جميع أنحاء بريطانيا ويظهر على كل شيء من صناديق البريد الحمراء إلى زي الشرطة. ووفقا للتقاليد، سيتغير كل من الرمز وشعار النبالة الملكي مع قدوم الملك الجديد.

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ومع ذلك، فإن تغيير الرمز على صناديق البريد سيشمل فقط الصناديق الجديدة، وبالتالي فإن رمز الملكة سيبقى على الآلاف منها في جميع أنحاء البلاد، تماما كما بقي العديد من رموز الملوك السابقين على الصناديق التي تم تركيبها قبل تنصيب الملكة الراحلة.

التغييرات القانونية

سيصبح كبار المحامين مستشارين للملك بدلا من مستشاري الملكة وستتغير الألقاب القانونية الأخرى التي تستخدم لفظ الملكة إلى كلمة الملك.

النشيد الوطني

كلمات النشيد الوطني البريطاني الذي يعود بكلماته الحالية إلى القرن الثامن عشر، سوف تتغير من "حفظ الله الملكة" إلى "حفظ الله الملك".

ووفقا لموقع العائلة المالكة على الإنترنت، برز النشيد وسط الحماسة الوطنية التي أعقبت انتصار الأمير تشارلز إدوارد ستيوارت على جيش الملك جورج الثاني في اسكتلندا عام 1745، وتم ترديده في مسارح لندن.

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