إليزابيث ليست الأولى .. تعرف على أطول الملوك بقاء في الحكم

أعلن قصر باكينجهام في بريطانيا مساء أمس الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاما، وذلك بعد فترة حكم دامت 70 عاما.

وتحتل الملكة إليزابيث الثانية المرتبة الثانية في قائمة أطول الملوك حكمًا في التاريخ، بعد لويس الرابع عشر الذي حكم لمدة تجاوزت 72 عاما.

عاصرت الملكة إليزابيث الراحلة 14 رئيسا أمريكيًا و4 باباوات للفاتيكان، وشهدت العديد من الحروب والأزمات العالمية، على رأسها الحرب العالمية الثانية وجائحة كورونا وغزو العراق والحادي عشر من سبتمبر.

لويس الرابع عشر

يعتبر لويس الرابع عشر الشهير باسم "لويس العظيم" أو "ملك الشمس" أطول الملوك حكما ، فقد حكم فرنسا منذ 14 مايو 1643 حتى وفاته في عام 1715، أي 72 عاما و110 أيام، وهي أطول فترة مسجلة لأي ملك لدولة مستقلة في التاريخ.

وعرفت فترة حكمه بكونها حقبة التحولات الاجتماعية الكبرى، وكانت فرنسا في عهده رمز الاستبداد في العالم. كما خاض عدة حروب، أبرزها حربه مع الإسبان والهولنديين.

راما التاسع

بعد لويس الرابع عشر والملكة إليزابيث الثانية، يحل الملك بوميبول أدولياديج "راما التاسع"، الذي حكم تايلاند بين عامي 1946 و2016، أي لمدة 70 سنة و129 يوما، ولقب براما التاسع لأنه تاسع ملوك سلسلة تشاكري الحاكمة.

وفي عهده شهدت تايلاند نموا اقتصاديا سريعا، أصبحت بفضله بلدا صناعيا وسياحيا مهما في منطقة شرق آسيا.

توفي راما التاسع في 13 أكتوبر 2016، بعد تدهور حالته الصحية، وأحرقت جثته في 26 أكتوبر 2017 في محرقة الجثث الملكية في سانام لوانج.

يوهان الثاني

الأمير يوهان الثاني حاكم دولة ليختنشتاين لمدة 70 سنة و90 يوما، بعد أن تقلد الحكم في سن الـ18 عام 1858، وتوفي في عام 1929. وفي عهده استقلت بلاده عن الاتحاد الألماني عام 1866، كما أسس أول دستور للبلاد بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

فرانز جوزيف الأول

فرانز جوزيف اشتهر بأنه أول من أطلق شرارة الحرب العالمية الأولى، بهجومه على صربيا في 28 يوليو 1914 بعد اغتيال ولي عهده فرانز فرديناند في سراييفو على يد قومي صربي.

القيصر فرانز جوزيف الأول حكم الإمبراطورية النمساوية المجرية عام 1848، ودامت فترة حكمه 67 سنة و355 يوما، قبل وفاته في 21 نوفمبر 1916.

هيروهيتو

كان إمبراطور اليابان رقم 124 وفق ترتيب الخلافة اليابانية التقليدية، حكم ما بين 1926 وحتى 1989. وكانت فترة حكمه أطول فترة في تاريخ اليابان وشهد المجتمع الياباني خلالها تغييرات مهمة، أهما دخول اليابان في الحرب العالمية الثانية.